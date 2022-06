Camboya pide la construcción de una nación para salvar el único lugar que llamamos hogar

C amboya, un pueblo resucitado de las cenizas, pide la construcción de una nación para salvar el único lugar que llamamos hogar

PHNOM PENH, Camboya , 21 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Frente a los conflictos armados en todo el mundo, el primer ministro de Camboya, Samdech Hun Sen, explicó en nombre de una nación que ha resurgido de las cenizas de conflictos indescriptibles: "Camboya llora por las multitudes que sufren. No podemos elegir la guerra para poner fin a la guerra. Debemos permanecer firmes en nuestros esfuerzos por crecer y luchar por un futuro mejor".

"Un futuro mejor reside en un medio ambiente saludable. El cambio climático es el centro de la única batalla que debe pelearse y ganarse", destacó Say Samal, ministro de Medio Ambiente de Camboya. La construcción nacional y la lucha contra el calentamiento global son tareas arduas y deben avanzar de la mano de forma conjunta. "Camboya ha labrado un suelo oscurecido con la sangre de innumerables inocentes para convertirse en un abanderado económico en el sudeste asiático. En la paz hemos encontrado la prosperidad y en la prosperidad hemos encontrado la determinación de abordar el cambio climático, el único enemigo que nos amenaza a todos".

Camboya alcanzó el estado de "ingreso medio bajo" en el año 2015 y, a pesar de la desaceleración provocada por la pandemia, la nación está en camino de alcanzar el estado de "ingreso medio" en la próxima década. El crecimiento anual promedio superó el 7% entre los años 1998 y 2019 y, según se inicia la recuperación económica de la pandemia, Camboya espera recuperar pronto su estatus como una de las economías de más rápido crecimiento del planeta. El Banco Mundial señala que "Camboya ha logrado avances considerables en la mejora de la salud maternoinfantil, el desarrollo de la primera infancia y la educación primaria en las zonas rurales". Estos avances se basan en la paz y en una sólida planificación económica: los cimientos del crecimiento sostenible.

La pandemia nos ha recordado la necesidad de ser más resilientes y que nuestro medio ambiente se vuelve cada vez más frágil sin la administración. El reto de la salud mundial es inmenso y seguirá afectando el crecimiento durante algún tiempo, pero se ha escuchado a pocos decir que es insuperable. "Una economía destacada y sostenible es la piedra angular sobre la que continuaremos construyendo y luchando por un medio ambiente saludable", comentó el ministro Samal. "Más del 70% de los principales salarios de los hogares en Camboya han resistido la tormenta y han permanecido empleados. Este número aumentará a medida que nos recuperemos y persigamos la construcción de la nación que contribuirá a nuestros esfuerzos para salvar el único lugar que llamamos hogar".

Camboya se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 42% de los niveles normales para el año 2030 y trabajar para lograr la neutralidad de carbono para 2050. "Una campaña concertada contra los estragos del cambio climático tiene el potencial de aumentar el PIB de Camboya en casi un 3% en su cifra anual y crear casi medio millón de empleos verdes para mediados de siglo", indicó el ministro Samal. "El cambio climático no es un enemigo imaginario. Esta es la única lucha que debe y nos unirá".

Contacto para medios: Neth Pheaktra, Secretary of State and Spokesperson of the Ministry of Environment, Email: [email protected]

