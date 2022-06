Cambrex adquire empresa líder da UE em armazenamento de estabilidade, Q1 Scientific

"O armazenamento e os testes de estabilidade são um componente fundamental do desenvolvimento de medicamentos e da comercialização de novas terapias. A Q1 Scientific traz recursos de classe mundial para nosso portfólio cada vez maior de serviços farmacêuticos terceirizados", disse Tom Loewald, CEO da Cambrex. "Esta aquisição é uma extensão natural de nossas ofertas atuais que ampliarão e aumentarão nossa experiência nesta área crítica, bem como nossa presença no mercado europeu."

A unidade de última geração em conformidade com as cGMP da Q1 Scientific é validada pela ICH para atender aos requisitos específicos de armazenamento de qualquer projeto farmacêutico, com opções de armazenamento de -80 C até +50 C, com um alcance completo de controle de umidade. A instalação de 1.858 metros quadrados em Waterford conta com quase 40 câmaras de armazenamento para estabilidade que permite a entrada de pessoas, freezers com alcance para pessoas e unidades de estabilidade e freezers de temperatura ultrabaixa para terapias biológicas. A empresa também presta serviços de gestão e transporte de amostras.

"Temos o prazer de nos unir à Cambrex à medida que continuamos a oferecer serviços de armazenamento de estabilidade líderes aos nossos atuais clientes", disse Stephen Delaney, CEO da Q1 Scientific. "Com a experiência científica e escala da Cambrex, poderemos acelerar nosso crescimento e oferecer um conjunto integrado de serviços analíticos, oferecendo uma gama completa de soluções líderes de mercado para nossos clientes."

A Cambrex oferece uma variedade de capacidades de armazenamento e testes com câmaras de entrada e saída que atendem aos requisitos da ICH Q1A. A aquisição expandirá as capacidades da Cambrex no mercado europeu.

Como as empresas farmacêuticas e biofarmacêuticas continuam buscando opções de terceirização de capacidades não essenciais para reduzir sua pegada, os serviços de armazenamento para estabilidade da Q1 Scientific, combinados com o portfólio de serviços analíticos líderes do setor da Cambrex, fornecem capacidades especializadas de alto valor para o setor.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.200 especialistas que atendem clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira de confiança em mercados de marca e genéricos para o desenvolvimento e fabricação de IFAs e medicamentos prontos.

A Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de fármacos, incluindo biocatálise, fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e IFAs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode suportar formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de dosagem especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

Sobre a Q1 Scientific

A Q1 Scientific foi fundada em Waterford, Irlanda em 2013 por Louise Grubb, e oferece serviços de armazenamento de estabilidade com controle do ambiente para a indústria farmacêutica, de dispositivos médicos e ciências da vida em suas instalações de 1.858 metros quadrados de acordo com as cGMP. Como a primeira empresa do setor a se estabelecer na Irlanda, a Q1 Scientific está revolucionando a forma como as empresas farmacêuticas armazenam seus produtos, ajudando a melhorar a velocidade necessária para que novos medicamentos cheguem ao mercado, além de proporcionar às empresas economia com as despesas de construção e monitoramento de suas próprias câmaras de armazenamento.

Para mais informações, acesse www.cambrex.com ou www.q1scientific.com

