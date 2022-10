Cambrex anuncia expansões de armazenamento de estabilidade na Irlanda e na Bélgica

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/-- A Cambrex anunciou hoje a expansão de seu negócio de armazenamento de estabilidade, a Q1 Scientific, que oferece serviços de armazenamento de estabilidade controlados ambientalmente para os setores farmacêutico, de dispositivos médicos e ciências da vida. A Q1 Scientific abrirá uma nova instalação de cGMP de 20 mil metros quadrados na Bélgica e adicionará mais 10 mil metros quadrados em sua instalação existente em Waterford, na Irlanda. As expansões serão concluídas no primeiro semestre de 2023.

A nova instalação de última geração para armazenamento monitorado e sob controle de temperatura da Q1 Scientific na Bélgica estará localizada na região de Liege, a aproximadamente 80 km de Bruxelas. A instalação fornecerá 35 mil espaços de armazenamento com temperatura controlada para todas as principais zonas climáticas de ICH, suportando testes de estabilidade de longo prazo, intermediários e acelerados, incluindo 2 °C a 8 °C e 25 °C/60% RH e 40 °C/75% RH.

Tom Loewald, CEO da Cambrex, disse : "Estamos muito satisfeitos em expandir os negócios da Q1 Scientific para a Bélgica, onde poderemos atender a empresas farmacêuticas em toda a Alemanha, França e Holanda. Simultaneamente, continuaremos a expandir nossa instalação em Waterford para atender à demanda no mercado irlandês."

A instalação baseada em Waterford da Q1 Scientific dobrou de tamanho nos últimos dois anos e continua a crescer com esta nova expansão de 10 mil metros quadrados.

"Com a experiência científica e escala da Cambrex, podemos acelerar nossos planos de crescimento e lançar uma segunda unidade em 2023", acrescentou Stephen Delaney, diretor geral da Q1 Scientific. "Operar duas unidades será um grande benefício para nossos clientes europeus, que agora podem esperar tempos de resposta ainda mais rápidos para o retorno de amostras. Enquanto isso, também poderemos oferecer maiores opções de transporte com temperatura controlada na Europa continental."

A Cambrex continua a expandir seus recursos e capacidade por toda sua rede norte-americana e europeia para atender à crescente demanda por serviços terceirizados de desenvolvimento e fabricação de produtos.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.300 especialistas que atendem clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira de confiança em mercados de marca e genéricos para o desenvolvimento e fabricação de APIs e medicamentos prontos.

A Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de fármacos, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais, armazenamento de estabilidade e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode suportar formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de dosagem especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

Sobre a Q1 Scientific, uma empresa da Cambrex

A Q1 Scientific foi fundada em Waterford, Irlanda em 2013 por Louise Grubb, e oferece serviços de armazenamento de estabilidade com controle do ambiente para a indústria farmacêutica, de dispositivos médicos e ciências da vida em suas instalações de 1.858 metros quadrados de acordo com as cGMP. Como a primeira empresa do setor a se estabelecer na Irlanda, a Q1 Scientific está revolucionando a forma como as empresas farmacêuticas armazenam seus produtos, ajudando a melhorar a velocidade necessária para que novos medicamentos cheguem ao mercado, além de proporcionar às empresas economia com as despesas de construção e monitoramento de suas próprias câmaras de armazenamento. Em junho de 2022, a Q1 Scientific foi adquirida pela empresa Cambrex, dos EUA.

