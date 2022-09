Cambrex conclui primeira fase do projeto de expansão de capacidade de USD 30 milhões em High Point, Carolina do Norte

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 1º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cambrex anunciou hoje a conclusão da primeira fase de seu investimento de USD 30 milhões em sua unidade de fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos de pequenas moléculas (API) em High Point, Carolina do Norte. O espaço recém-construído adiciona laboratórios de desenvolvimento analítico e químico totalizando 2.800 metros quadrados e oferece espaço de trabalho futuro para 85 cientistas dedicados ao desenvolvimento analítico e químico. Esses laboratórios apoiarão o desenvolvimento de APIs a serem fabricados na atual área de fabricação clínica da unidade, bem como a futura fabricação clínica expandida e salas de fabricação comercial.

The new space includes a balanced mix of traditional benchtop hoods and walk-in hoods, offering flexibility and development space for 1L to 20L reactors, which dovetails with our 100L kilo suites. New analytical and chemical development laboratories total 30,000 square feet and provides future workspace for 85 analytical and chemical development scientists

"Com o número crescente de terapias em desenvolvimento clínico e a tendência para tratamentos mais direcionados, incluindo medicamentos órfãos, essa expansão está preparando a Cambrex para atender à crescente demanda por fabricação de APIs em pequena escala", disse Tom Loewald, CEO da Cambrex. "Nossa expansão vai além da capacidade de oferecer - ela oferece tecnologia e equipamentos para laboratório de última geração, uma infraestrutura de eficiência energética e um espaço ideal para nossos especialistas científicos trabalharem lado a lado com nossos clientes."

A fase 2 do projeto está em andamento e terá aproximadamente o dobro da capacidade de fabricação da unidade com a adição de salas de fabricação clínica e comercial com reatores de até dois mil litros. A nova área comercial oferecerá uma escala ideal para a fabricação de medicamentos órfãos e terapias de nicho, enquanto os produtos de maior volume desenvolvidos na unidade poderão ser fabricados comercialmente em uma das unidades de maior escala da Cambrex em Iowa e na Suécia. Essa expansão segue o investimento da Cambrex em 2021 no centro de excelência de P&D de fluxo contínuo Cambrex High Point, incluindo recursos expandidos para desenvolvimento, fabricação e expansão de processos de fluxo contínuo.

A Cambrex continua a expandir seus recursos e capacidade por toda sua rede norte-americana e europeia para atender à crescente demanda por serviços terceirizados de desenvolvimento e fabricação de produtos.

