Cambrex investirá USD 16,5 milhões em nova instalação de P&D em Minneapolis, Minnesota e expansão em Charles City, Iowa

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cambrex anunciou hoje que está investindo em uma nova instalação de pesquisa e desenvolvimento de 1.950 metros quadrados em Minneapolis, no estado de Minnesota, expandindo sua capacidade de desenvolvimento e fabricação de pequenas moléculas. Estrategicamente localizada próxima ao aeroporto de Minneapolis-St. Paul, a nova instalação será especializada em desenvolvimento analítico e químico para candidatos a medicamentos farmacêuticos e funcionará como uma extensão da principal instalação da Cambrex em Charles City, no estado de Iowa. Espera-se que a Cambrex adicione aproximadamente 40 novos empregos nos próximos dois a três anos na nova unidade em Minneapolis.

A Cambrex lançará simultaneamente um projeto multifásico de 835 metros quadrados de expansão e 1.950 metros quadrados de reforma em Charles City, estado de Iowa. A expansão adicionará um novo laboratório de controle de qualidade e espaço administrativo, que irá gerar 40 novos empregos na unidade. As amplas reformas irão aprimorar e modernizar o controle de qualidade e as instalações de pesquisa e desenvolvimento atuais. O conselho da Autoridade de Desenvolvimento Econômico de Iowa (IEDA) concedeu à empresa benefícios fiscais e USD 300 mil em assistência financeira direta para apoiar a expansão por meio do programa High Quality Jobs (HQJ).

"Nossa nova instalação em Minneapolis dobrará nossa pegada analítica e de desenvolvimento químico no centro-oeste dos EUA, oferecendo aos clientes fácil acesso às capacidades de ponta e aos melhores especialistas científicos", disse Thomas Loewald, CEO da Cambrex. "Continuamos a investir em nossa presença nos EUA para apoiar a demanda por desenvolvimento e fabricação de APIs de alta qualidade."

Esse investimento segue uma expansão anterior de USD 50 milhões em Charles City, concluída no primeiro trimestre de 2022, estabelecendo a Cambrex como a maior e mais avançada unidade de fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos (API) dos Estados Unidos. A unidade está localizada em uma propriedade de 18 hectares e produz uma ampla variedade de APIs e intermediários farmacêuticos, incluindo moléculas altamente potentes e substâncias controladas.

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.300 especialistas que atendem clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira de confiança em mercados de marca e genéricos para o desenvolvimento e fabricação de APIs e medicamentos prontos.

A Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de fármacos, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais, armazenamento de estabilidade e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode fornecer formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de administração especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

