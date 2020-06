Cambridge Associates ouvre un bureau allemand pour soutenir ses clients européens

LONDRES, 9 juin 2020 /PRNewswire/ -- La société d'investissement à l'échelle mondiale Cambridge Associates (CA) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau à Munich, en Allemagne, afin de soutenir sa clientèle européenne. Ce bureau est le deuxième site de la société en Europe, après Londres, et sera dirigé par Alex Koriath, Head of the European Pension Practice et Regional Head pour l'Allemagne.

Cette décision représente l'engagement de la société à fournir un service à ses clients actuels et futurs dans la région DACH et dans toute l'Europe continentale. Cambridge Associates est présente en Europe depuis plus de 26 ans, occupant le rôle d'investisseurs institutionnels basés sur la valeur et axés sur la création de portefeuilles diversifiés pour les fonds de pension, les fondations, les dotations et les bureaux familiaux qui surperforment sur le long terme.

« L'Europe est depuis longtemps un marché clé pour la société et nous sommes très heureux de voir l'ouverture de notre bureau allemand comme la prochaine étape de notre effort visant à fournir un excellent service à nos clients dans la région », a déclaré Christopher Hunter, CEO de CA Limited. « Nous continuons de constater une forte demande en Europe en faveur d'un accès à nos services de gestion de portefeuille et à notre réseau d'investissement à l'échelle mondiale, en particulier en ce qui concerne les alternatives et les répartitions de marché privé. Avec le bureau de Munich, nous sommes également bien positionnés désormais pour servir nos clients au sein de l'UE après la période de transition du Brexit. »

Cette expansion européenne fait suite à l'embauche de Ben Gunnee, Head of Business Development à Londres, en mai 2020, soulignant davantage l'engagement de la société à accélérer sa croissance commerciale au Royaume-Uni et en Europe.

À propos de Cambridge Associates

Cambridge Associates est une société d'investissement à l'échelle mondiale. La société vise à aider les régimes de retraite, les dotations et fondations, les systèmes de santé et les clients privés à mettre en œuvre et à gérer des portefeuilles d'investissement personnalisés afin de générer des surperformances leur permettant de maximiser leur impact sur le monde. Comptant des connaissances en investissement institutionnel acquises au cours de plus de 45 années, la société a aidé à façonner et à mettre en œuvre les meilleures pratiques d'investissement et à bâtir de solides réseaux d'investissement à l'échelle mondiale dans le but de stimuler la surperformance pour les clients. Cambridge Associates fournit une gamme de services, y compris de CIO externalisé, de gestion de portefeuille non discrétionnaire, d'extension du personnel et de mandats de classe d'actifs alternatifs.

Cambridge Associates possède des bureaux à Boston, Arlington (Virginie), Pékin, Dallas, Londres, Munich, Menlo Park (Californie), New York, San Francisco, Singapour et Sydney. Cambridge Associates se compose de six sociétés affiliées d'investissement à l'échelle mondiale qui sont toutes sous propriété et contrôle communs. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.cambridgeassociates.com.

