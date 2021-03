Cambridge Management Consulting Acquiert Straxia

Depuis dix ans, Straxia a bâti sa réputation axée sur la transformation et la fourniture des infrastructures, en utilisant plus récemment la technologie SD-WAN pour transformer les réseaux et migrer les services vers le cloud.

Le Président de Cambridge MC, Tim Passingham, explique comment cette acquisition augmente la gamme de services proposés par la société: «Je suis ravi d'accueillir l'équipe de Straxia dans la famille Cambridge MC. Straxia élargit notre expertise dans les télécommunications, étend nos capacités de gestion de projets et de programmes à grande échelle et consolide nos compétences techniques. »

Richard Brown a créé Straxia en 2009, ancrant l'entreprise avec un fort état d'esprit qui a permis de développer des partenariats à long termes. Il rejoint Cambridge MC en tant que directeur et partenaire associé. Richard commente: «Je suis heureux que nous puissions apporter nos capacités à Cambridge MC. La fusion des services de gestion de projet, de services et d'approvisionnement de Straxia avec les capacités plus étendues de Cambridge MC apporte de nouveaux avantages à nos clients. Membre de l'équipe de direction, mon intention est de miser sur la combinaison de nos forces pour offrir des solutions de transformation numérique cohérentes et agiles, en renforçant nos équipes de classe mondiale avec des années d'expérience pratique. »

L'acquisition de Straxia est la dernière d'une série de succès que Cambridge MC a récemment connu. Plus tôt cette année, la société a lancé une nouvelle société de conseil en environnement, edenseven, en réponse au changement climatique. En 2021, Cambridge MC ouvrira des bureaux à Dubaï et à Lagos, au Nigeria.

À propos de Cambridge Management Consulting:

Cambridge Management Consulting est une société de conseil spécialisée en gestion qui s'appuie sur un vaste réseau de talents mondiaux. Nous sommes un catalyseur de croissance. En mettant l'accent sur la transformation numérique, le groupe Cambridge Management Consulting combine l'innovation numérique, les individus et le changement organisationnel, la transformation des coûts avec des capacités de gestion de projets et de programmes de classe mondiale.

Créée à Cambridge, au Royaume-Uni, Cambridge MC possède des bureaux à Cambridge Londres, Paris et Tel Aviv avec des consultants dans 11 pays et des clients dans le monde entier.

