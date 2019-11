Cambridge Quantum Computing annonce la nouvelle mise à jour de son logiciel full stack t|ket⟩™

À l'heure du NISQ, les utilisateurs optimisent les performances des calculateurs quantiques grâce aux outils essentiels de t|ket⟩

CAMBRIDGE, Angleterre, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (« CQC ») a annoncé aujourd'hui la sortie de pytket 0.4, mise à niveau majeure de la version python de son socle de logiciel full stack et compilateur quantique maintes fois plébiscité, t|ket⟩.

t|ket⟩ de CQC présente un flux de travail flexible pour élaborer des applications de chimie quantique et d'apprentissage automatique quantique. Système exceptionnel d'optimisation de circuits et d'attribution des qubits, t|ket⟩ génère des circuits ultra-efficaces adaptés aux principaux processeurs et appareils informatiques quantiques.

Le moteur de compilation permet des passages d'optimisation performants orientés application, et offre une interface uniforme pour le routage, les optimisations et autres transformations en circuit. Grâce à ces combinateurs uniques, les utilisateurs peuvent créer leurs propres passages afin de réduire les besoins en ressources quantiques de l'application qu'ils ont choisie, tout en assurant l'exactitude constante du circuit complet, quelle que soit la plateforme cible.

Outre les améliorations dans l'optimisation des circuits et le routage qubit, une nouvelle interface d'arrière-plan uniforme permet aux utilisateurs de changer sans effort de plateforme ou de simulateur de calcul quantique en modifiant une seule ligne de code. Ils tirent également profit de la compilation haute performance de t|ket⟩, qui utilise maintenant des données de calibrage d'appareil (le cas échéant) pour maximiser la fidélité de tout le circuit.

De plus, l'interface utilisateur de t|ket⟩ comporte maintenant des fonctions de construction de circuit flexible, notamment des portes multi-contrôlées, certaines classes de portes personnalisées et la prise en charge du langage de programmation Quipper.

Pour en savoir plus, par exemple, sur les conditions d'utilisation : https://cqcl.github.io/pytket/build/html/index.html

À propos de Cambridge Quantum Computing

Cambridge Quantum Computing (CQC) est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des logiciels d'informatique quantique et compte plus de 60 scientifiques, dont 35 titulaires d'un doctorat, répartis dans ses bureaux de Cambridge (Royaume-Uni), San Francisco, Londres et Tokyo. CQC élabore des outils pour la commercialisation de technologies quantiques destinées à avoir un impact profond sur le monde.

CQC se spécialise dans les domaines des logiciels quantiques, principalement avec une plateforme de développement quantique (t|ket⟩TM), des applications d'entreprise dans le domaine de la chimie quantique (EUMEN), de l'apprentissage automatique quantique (QML) et de la cybersécurité (IronBridge).

Pour en savoir plus sur CQC, rendez-vous sur le site www.cambridgequantum.com

SOURCE Cambridge Quantum Computing Limited