Cambridge Quantum Computing capta $ 45 milhões em recursos

CAMBRIDGE, Reino Unido, 10 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing (CQC) concluiu com sucesso a captação de $ 45 milhões de investidores, entre eles, Honeywell Ventures, IBM Ventures, JSR Corporation, Serendipity Capital, Alvarium Investments e Talipot Holdings para acelerar ainda mais a comercialização e consolidar sua posição de liderança em software e aplicativos de computação quântica.

"Conforme o hardware quântico continua a avançar e escalar, os clientes corporativos em vários setores estão começando a reconhecer o importante impacto a computação quântica em suas operações, e nós começamos a ver os benefícios do nosso foco no produto", disse Ilyas Khan, CEO da Cambridge Quantum Computing.

"De cibersegurança à química quântica e descoberta de materiais utilizando a nossa excelente plataforma de software 'EUMEN' e o nosso kit de ferramentas de desenvolvimento de software quântico amplamente integrado, o t|ket> (pronuncia-se "tíquete"), a CQC está na vanguarda do setor de computação quântica", disse Khan. "Com essa captação de recursos, os nossos planos ambiciosos podem avançar ainda mais. Ter o apoio de investidores com um alinhamento absoluto de interesses é crucial para o sucesso no longo prazo."

Em 2020, a CQC lançou produtos de software de nível empresarial nas áreas de segurança cibernética e química quântica, além de adicionar clientes e parceiros dos EUA, da Europa e da Ásia ao seu crescente grupo dos incluídos na Fortune Global 500.

Murray Grainger, diretor geral e chefe da Honeywell Ventures disse: "Estamos satisfeitos por termos suplementado o nosso investimento anterior na CQC. A CQC tem uma equipe de primeira linha, uma ambição que combina com a deste setor empolgante e ferramentas essenciais que agregam valor real ao setor de computação quântica."

Eric Johnson, CEO da JSR Corporation afirmou: "O nosso relacionamento colaborativo com a Cambridge Quantum tem sido muito gratificante nos últimos três anos. Estamos satisfeitos por fazer parte desta oportunidade de financiamento de sucesso e continuar a nossa jornada emocionante com a CQC e com outros investidores"

Robert Jesudason, CEO e CIO da Serendipity Capital, disse: "A CQC fez um progresso significativo ao se tornar líder global em software quântico. Há uma forte aceleração na comercialização de todos os seus produtos, de química quântica até segurança cibernética. Estamos muito impressionados com a equipe e com o progresso que fizeram no desenvolvimento científico e de engenharia, bem como com a capacidade de execução da empresa."

Roger McKinlay, Diretor de Desafio do programa Quantum Technologies da UK Research and Innovation, disse: "Nossa ambição é que o Reino Unido seja o primeiro país a iniciar e desenvolver empresas de computação quântica. Parabenizo a CQC por essa conquista e estou especialmente satisfeito em ver o apoio dos investidores corporativos desse porte."

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. A CQC tem escritórios no Reino Unido, nos EUA e no Japão com uma equipe com mais de 130 profissionais. Para mais informações, acesse o site da CQC: http://www.cambridgequantum.com.

Contatos:

Mike Kilroy

HKA, Inc.

[email protected]

p. +1 714-422-0927

Waseem Shiraz

Cambridge Quantum Computing

[email protected]

p. +44 203 301 9337

FONTE Cambridge Quantum Computing

