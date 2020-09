Cambridge Quantum Computing dá boas-vindas a Mehdi Bozzo-Rey

Executivo experiente em computação quântica junta-se à equipe de rápido crescimento de uma das principais empresas de software de computação quântica do mundo

CAMBRIDGE, Inglaterra, 9 de setembro de 2020 /PRNewswire/ - A Cambridge Quantum Computing (CQC) tem o prazer de anunciar a entrada de um experiente executivo de computação quântica na sua equipe de Desenvolvimento de Negócios. Reportando-se à Denise Ruffner, Diretora de Negócios da empresa, Mehdi Bozzo-Rey (Mehdi) será responsável por uma variedade de mercados e clientes importantes nos EUA, no Canadá e na França e expandirá ainda mais a liderança da CQC em áreas de negócios nas quais as corporações estão adotando rapidamente as soluções de computação quântica para enfrentar desafios críticos tanto agora como no futuro.

Com mais de 20 anos de experiência na indústria de computação de alto desempenho (High-Performance Computing, HPC), as contribuições de Mehdi abrangem gerenciamento de infraestrutura e HPC reproduzível, bem como capacitação de clientes e parceiros. Formado em Física e apaixonado por tecnologias disruptivas, ele aproveitou sua experiência em mecânica quântica para explorar a computação quântica. Mehdi se tornou o primeiro embaixador da IBM Quantum no Canadá e, subsequentemente, juntou-se à equipe IBM Q para liderar suas atividades de desenvolvimento de negócios no país, o que resultou em crescimento e habilitação de ecossistema escalável e sustentável.

Fora da computação quântica, ele é um astrônomo amador de talento e membro da Royal Astronomical Society of Canada.

Denise Ruffner, diretora de negócios da CQC, declarou: "A CQC está muito feliz em receber Mehdi em nossa equipe. Como líderes globais em software quântico, colaboramos com algumas das empresas líderes mundiais. A experiência de Mehdi agregará uma dimensão nova e empolgante às capacidades de atendimento ao cliente da CQC."

Mehdi disse: "A CQC está na vanguarda da inovação e dos avanços em software de computação quântica, o que permite que o poder da computação quântica seja realmente explorado. Espero contribuir muito com os esforços dos nossos clientes para transformar seus negócios com nossos produtos e soluções de software de computação quântica de ponta."

Sobre a Cambridge Quantum Computing:

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. Para maiores informações, visite o site da CQC em http://www.cambridgequantum.com

FONTE Cambridge Quantum Computing

Related Links

http://www.cambridgequantum.com



SOURCE Cambridge Quantum Computing