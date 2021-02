Cambridge Quantum Computing lança o tket v0.7 com acesso aberto a todos os usuários Python

CAMBRIDGE, Inglaterra, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing (CQC) anunciou hoje a última versão do tket (pronuncia-se "ticket"), seu kit de desenvolvimento de software (Software Development Kit, SDK) quântico de alto desempenho, com todas as restrições de licença removidas para uso do módulo Python do tket (também conhecido como "pytket").

Python é uma linguagem de codificação de código aberto de aplicação geral que predomina na programação de computação quântica e desenvolvimento de softwares. Com este último lançamento, qualquer usuário de Python com acesso a um computador quântico pode implementar o SDK tket em qualquer contexto, comercial ou não, e se beneficiar de seus recursos.

A versão 0.7 agora também permite a execução de circuitos quânticos no Microsoft Azure Quantum (versão de visualização pública), além de ampliar o controle clássico das operações quânticas em sistemas de captura de íons da Honeywell Quantum Solutions.

"Ao fornecer acesso gratuito ao nosso SDK para as legiões de usuários de Python em todo o mundo, esperamos acelerar o desenvolvimento de pesquisas e aplicações de computação quântica em múltiplos setores da indústria", disse Mehdi Bozzo-Rey, Chefe de Desenvolvimento de Negócios da Cambridge Quantum Computing. "Ao aumentar também o número de plataformas de computação quântica baseadas em nuvem compatíveis com o tket, facilitamos a exploração do desenvolvimento de algoritmos e softwares quânticos por praticamente todos os programadores."

Originalmente desenvolvido e continuamente atualizado pela equipe de cientistas de computação quântica da CQC, o tket permite que pesquisadores, criadores de algoritmos e desenvolvedores de software construam e executem circuitos quânticos que produzem os melhores resultados nos dispositivos quânticos mais avançados disponíveis. O tket traduz algoritmos independentes de máquina em circuitos executáveis, otimizando o layout físico de qubits enquanto reduz o número necessário de portas quânticas.

O tket suporta praticamente todos os dispositivos de hardware quântico e linguagens de programação quântica e permite que os usuários migrem entre dispositivos alterando apenas uma única linha de código, tornando o programa de pesquisa dos desenvolvedores independente de plataforma. O tket é usado por muitos provedores de hardware quântico, bem como pelas principais empresas em todo o mundo.

Outros novos recursos no lançamento da v0.7 do tket incluem:

Otimização melhorada dos circuitos e desempenho de atenuação de ruídos, com novos métodos para tornar a construção de circuitos quânticos mais fácil;

substituição de operações nomeadas por outras operações, caixas ou circuitos; e

suporte para medições de circuito médio em dispositivos de alto nível IBM Quantum.

O registro de alterações para esta versão está disponível em: https://cqcl.github.io/pytket/build/html/changelog.html

Para saber mais sobre o uso do tket com o Azure Quantum, veja nosso post de blog em: https://medium.com/cambridge-quantum-computing/execute-circuits-on-azure-quantum-using-t-ket-81900d55393e

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. A CQC possui escritórios no Reino Unido, EUA e Japão. Para mais informações, visite a CQC em http://www.cambridgequantum.com e no LinkedIn.

FONTE Cambridge Quantum Computing

SOURCE Cambridge Quantum Computing