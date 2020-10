Cambridge Quantum Computing nomeia Mehdi Bozzo-Rey como diretor de desenvolvimento de negócios

CAMBRIDGE, Inglaterra, 26 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing (CQC) tem o prazer de anunciar a nomeação de Mehdi Bozzo-Rey como Diretor de Desenvolvimento de Negócios.

Com mais de 20 anos de experiência no setor de computação de alto desempenho (High-Performance Computing, HPC), as contribuições de Mehdi abrangem gerenciamento de infraestrutura e HPC reproduzível, bem como capacitação de clientes e parceiros. Físico por formação e apaixonado por tecnologias disruptivas, Mehdi aproveitou sua experiência em mecânica quântica para explorar a computação quântica, tornando-se o primeiro Embaixador Quantum da IBM no Canadá. Ele posteriormente se juntou à equipe IBM Q para liderar as atividades de desenvolvimento de negócios regionais no Canadá, o que resultou em crescimento e capacitação de ecossistema escalável e sustentável.

"Entramos nos meses finais de 2020 com um ímpeto incrível à medida que continuamos a agregar clientes e parcerias com organizações de escala global na qual nossa estratégia de longo prazo de focar na entrega de produtos está rendendo dividendos", disse o CEO da CQC, Ilyas Khan. "Mehdi traz experiência de nível empresarial para garantir que nossos clientes, que são algumas das empresas mais importantes do mundo, se beneficiem do impacto transformacional das tecnologias de computação quântica."

"A CQC está na vanguarda da inovação e dos avanços em software de computação quântica, o que permite que o poder da computação quântica seja realmente explorado," disse Mehdi. "Com compromissos em química quântica, aprendizado de máquina quântica e um rápido aumento no ritmo de adoção da nossa plataforma de desenvolvimento de software líder mundial t|Ket〉e a crescente comercialização em nosso negócio de segurança cibernética, estou animado com a chegada de 2021 e com a expansão da nossa equipe global"

Sobre a Cambridge Quantum Computing:

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. Para mais informações, visite o site da CQC em http://www.cambridgequantum.com.

