Cambridge Quantum Computing nomme Denise Ruffner au poste de directrice commerciale

CAMBRIDGE, Angleterre, 1er septembre 2019 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (« CQC ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Denise Ruffner au poste de cheffe de la direction commerciale et membre de l'équipe de direction de la société. À ce titre, elle dirigera et coordonnera les activités de développement des affaires de CQC et se concentrera sur l'établissement de son solide programme de croissance incluant la promotion du développement et de la fidélisation de la clientèle ainsi que la gestion de la stratégie d'entreprise et des relations clés.

Denise a été reconnue pour l'innovation, le leadership dans les ventes et la planification stratégique dont elle a fait preuve au cours de ses 18 années chez IBM. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers rôles, dont celui de responsable de revenus annuels supérieurs à 750 millions de dollars américains. Elle rejoint CQC en provenance de l'équipe IBM Systems Group Quantum Computing, où elle était notamment chargée du développement et de la direction du programme pour start-ups IBM Q et en dirigeait par ailleurs l'équipe d'ambassadeurs pour les régions Amérique du Nord, Amérique latine et Asie. Auparavant, Denise était la cheffe des ventes génomiques internationales du groupe IBM Systems. Denise est titulaire d'une maîtrise en neurobiologie et biologie moléculaire de l'Université de Pittsburgh.

Ilyas Khan, le PDG de CQC, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Denise au sein de notre équipe. Elle jouit d'une solide expérience dans les domaine de la vente et de la stratégie qui, conjuguée à ses compétences en leadership, renforceront notre équipe de direction et constitueront une partie intégrante de notre croissance. En tant que leader largement reconnue et expérimentée du secteur de l'informatique quantique, Denise apportera énormément à CQC. »

Denise Ruffner a déclaré : « Je suis ravie de rejoindre les équipes scientifiques et commerciales de classe mondiale de CQC à un stade de potentiel de croissance colossal. CQC est un chef de file dans son domaine et je suis impatiente de poursuivre notre expansion et d'abordant avec nos clients des défis majeurs en faisant appel à nos solutions d'informatique quantique de pointe. »

À propos de Cambridge Quantum Computing

Cambridge Quantum Computing (CQC) est l'un des leaders mondiaux du domaine des logiciels d'informatique quantique et compte plus de 50 scientifiques, dont plus de 25 titulaires de doctorat répartis dans ses bureaux de Cambridge (Royaume-Uni), San Francisco, Londres et Tokyo. CQC élabore des outils pour la commercialisation de technologies quantiques destinées à avoir impact profond sur le monde.

CQC jouit d'une grande expertise dans les domaines des logiciels quantiques, notamment via la plate-forme de développement quantique (t|ket⟩™), des applications d'entreprise dans le domaine de la chimie quantique (EUMEN), de l'apprentissage par machine quantique (QML) et de la cybersécurité augmentée quantique (IronBridge).

Pour plus d'informations sur CQC, consultez le site www.cambridgequantum.com

Pour plus d'informations sur t|ket⟩™, consultez le site https://youtu.be/XYnOkcL8lPs

SOURCE Cambridge Quantum Computing Limited