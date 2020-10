Cambridge Quantum Computing nomme Mehdi Bozzo-Rey directeur du développement des affaires

CAMBRIDGE, Angleterre, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (CQC) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mehdi Bozzo-Rey au poste de directeur du développement des affaires.

M. Bozzo-Rey possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du calcul haute performance (CHP) et il a contribué à la gestion d'infrastructures, à la reproduction de CHP, ainsi qu'à l'habilitation des clients et des partenaires. Physicien de formation et passionné par les technologies de rupture, il s'est servi de son expérience en mécanique quantique pour explorer l'informatique quantique, devenant ainsi le premier ambassadeur quantique d'IBM au Canada. Par la suite, il a intégré l'équipe d'IBM Q pour diriger ses activités régionales de développement des affaires au Canada, ce qui s'est traduit par la croissance et l'habilitation évolutives et durables des écosystèmes.

« Nous amorçons les derniers mois de 2020 avec une extraordinaire dynamique, alors que nous ne cessons d'accroître notre clientèle et de créer des partenariats avec des organisations d'envergure mondiale, et que notre stratégie à long terme axée sur la livraison de produits procure déjà des résultats remarquables, a déclaré Ilyas Khan, PDG de CQC. Mehdi possède une expérience au sein d'entreprise qui nous permettra de veiller à ce que nos clients, qui comptent parmi les entreprises les plus importantes au monde, bénéficient de l'impact transformationnel associé aux technologies de l'informatique quantique. »

M. Bozzo-Rey a quant à lui indiqué : « Le CQC est à l'avant-garde de l'innovation et des progrès en matière de logiciels d'informatique quantique qui permettent de concrétiser la puissance de l'informatique quantique. Avec des engagements dans la chimie quantique, l'apprentissage machine quantique, une augmentation rapide du rythme d'adoption de notre plateforme de développement logiciel de calibre mondial t|ket〉 et l'essor de la commercialisation au sein de nos activités en matière de cybersécurité, je me réjouis de l'arrivée de 2021 et de l'élargissement de notre équipe mondiale. »

À propos de Cambridge Quantum Computing :

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des entreprises d'informatique quantique les plus importantes au monde, le CQC est un leader mondial en matière de logiciels quantiques et d'algorithmes quantiques qui aident les clients à tirer le meilleur parti du matériel informatique quantique qui évolue rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site Web de CQC sur http://www.cambridgequantum.com .

