Cambridge Quantum Computing nomme Robert Youngjohns à son conseil d'administration

CAMBRIDGE, Angleterre, 10 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (« CQC ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Robert Youngjohns à son conseil d'administration en tant qu'administrateur non-exécutif.

Robert, qui est basé dans la Silicon Valley, était précédemment vice-président exécutif e directeur général en charge du logiciel HP chez Hewlett Packard Enterprises (« HPE »). À ce titre, il a joué un rôle déterminant dans la fusion de 9 milliards USD du secteur d'activité logiciel de HPE avec Micro Focus, qui a donné lieu à la création de l'une des plus grandes sociétés de logiciel au monde. Dans le cadre de son mandat chez Hewlett Packard, Robert était membre du conseil exécutif de HP.

Avant de rejoindre HPE, Robert était président des ventes et du marketing chez Microsoft North America. Il a également occupé des postes de haute direction chez Callidus Cloud, Sun Microsystems et IBM. Robert siège actuellement au conseil d'administration d'un nombre sélectionné d'entreprises de croissance dans le secteur de la technologie.

« Je suis ravi d'accueillir Robert au sein de l'équipe de direction de CQC », a déclaré Ilyas Khan, CEO PDG de CQC. « Robert a vécu la transformation et la transition critiques de l'industrie du logiciel au sein de certaines des sociétés de technologie les plus influentes au monde, et son expérience sera un atout exceptionnel pour CQC. »

« L'informatique quantique est le prochain chapitre déterminant dans un siècle d'avances en informatique et, à cet égard, CQC a assemblé une équipe de calibre mondial et créé des produits qui permettront de réaliser la puissance de l'informatique quantique », a ajouté Robert Youngjohns. « Je me réjouis à l'idée de contribuer au développement de CQC durant une phase passionnante de croissance et de découverte. »

Robert est titulaire d'une maîtrise de physique et de philosophie avec mention de l'Université d'Oxford.

À propos de Cambridge Quantum Computing

Cambridge Quantum Computing (CQC) est l'un des leaders mondiaux du domaine des logiciels d'informatique quantique et compte plus de 50 scientifiques, dont plus de 30 titulaires de doctorat répartis dans ses bureaux de Cambridge (Royaume-Uni), San Francisco, Londres et Tokyo. CQC élabore des outils pour la commercialisation de technologies quantiques destinées à avoir impact profond sur le monde.

CQC jouit d'une grande expertise dans les domaines des logiciels quantiques, spécifiquement via une plateforme de développement quantique (t|ket⟩TM), des applications d'entreprise dans le domaine de la chimie quantique (EUMEN), de l'apprentissage automatique quantique (QML) et de la cybersécurité augmentée quantique (IronBridge).

Pour plus d'informations sur CQC, consulter www.cambridgequantum.com .

