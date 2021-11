Cambridge Quantum e Deutsche Bahn Netz AG potencializam os mais recentes algoritmos quânticos para otimizar a programação dos horários dos trens

CAMBRIDGE, Inglaterra, 11 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum (CQ) e a Deutsche Bahn Netz AG (DB) anunciaram hoje uma parceria para explorar como os computadores quânticos podem melhorar a reprogramação do tráfego ferroviário como parte do plano transformador de longo prazo da DB , o Digitale Schiene Deutschland, para digitalizar a infraestrutura e o sistema ferroviário da DB utilizando tecnologias de última geração para alcançar uma melhor capacidade e a utilização ideal da rede ferroviária.

A combinação do mais recente algoritmo de otimização combinatória da CQ , o Filtering Variational Quantum Eigensolver (F-VQE) - recentemente comprovou ser capaz de superar os principais algoritmos quânticos - com a experiência em pesquisa de operações da DB, a equipe reotimizou os horários de trem realistas após atrasos simulados e agora está identificando áreas para estudo contínuo. Esta colaboração evidencia como as inovações em algoritmos quânticos e modelagem específica do domínio podem informar uma visão de longo prazo para uma rede de transporte mais rápida e ecológica.

Ilyas Khan, CEO da Cambridge Quantum, declarou: "Estamos muito entusiasmados por trabalhar com a Deutsche Bahn para explorar e demonstrar a utilidade dos processadores Noisy Intermediate Scale Quantum ("NISQ") atuais para resolver problemas do mundo real no setor de transporte e logística. Os esforços de pesquisa e desenvolvimento da Deutsche Bahn nessa área são de importância crítica, e estamos confiantes de que, à medida que os computadores quânticos começarem a expandir, nosso trabalho resultará em uma contribuição significativa para um futuro mais limpo e ecológico."

Michael Küpper, líder do sistema de gestão de capacidade e tráfego da Digitale Schiene Deutschland, declarou: "A colaboração com a CQ é um exemplo perfeito de como a Deutsche Bahn está trabalhando em parceria com provedores do setor e combinando nossa experiência rumo a um objetivo que nenhuma das partes pode atingir sozinha. Ao trabalhar com a CQ, ajustamos nossos planos de pesquisa e desenvolvimento e demos os primeiros passos na definição de um futuro sistema de horários de trens com vantagens quânticas. Estamos entusiasmados em continuar trabalhando com a CQ para enfrentar alguns dos principais desafios e contribuir para o campo em rápida evolução da pesquisa do algoritmo quântico NISQ."

Sobre a DB

Como subsidiária da Deutsche Bahn AG, a DB Netz AG é responsável pela infraestrutura ferroviária.

A DB Netz AG é a provedora de serviços para 420 empresas ferroviárias (RUs) atualmente, utilizando uma rede de rotas que compreende cerca de 33.300 km. A rede ferroviária alemã é a mais extensa de toda a Europa. A DB Netz AG garante acesso não discriminatório à sua infraestrutura. O desempenho das ferrovias não pertencentes ao Grupo DB na rede aumentou muito ao longo dos anos. A DB Netz é responsável pela operação de uma infraestrutura ferroviária eficiente (redes de longa distância e conurbação, redes regionais, formação de trens e instalações de tratamento).

A Digitale Schiene Deutschland é uma iniciativa de setor da DB AG, o Ministério Federal Alemão de Transporte e Infraestrutura Digital (BMVI) e associações de transporte adicionais relevantes para a modernização fundamental e a digitalização da infraestrutura ferroviária por meio da introdução consistente de controle digital e tecnologia de segurança. Além disso, a Digitale Schiene Deutschland está trabalhando em uma digitalização de longo alcance do sistema ferroviário. Para tal, uma arquitetura de sistema detalhará as tarefas dos componentes individuais do sistema ferroviário e como eles devem trabalhar juntos.

Sobre a CQ

Fundada em 2014 e com o respaldo de algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQ é líder global em software quântico e algoritmos quânticos, o que possibilita que os seus clientes aproveitem o máximo dos hardwares de computação quântica, que estão em rápida evolução. A CQ tem escritórios na Europa, nos EUA e no Japão. Em 8 de junho de 2021, a CQ anunciou uma fusão com a Honeywell Quantum Solutions, que deverá ser concluída no quarto trimestre de 2021. Para mais informações, acesse a CQ em http://www.cambridgequantum.com e no LinkedIn.

Acesse o código-fonte para o lambeq, TKET, ligações Python e serviços públicos no GitHub.

FONTE Cambridge Quantum

