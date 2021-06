Cambridge Quantum et Honeywell Quantum Solutions s'associent pour créer la première société intégrée d'informatique quantique au monde

CAMBRIDGE, Angleterre, 9 juin 2021 /PRNewswire/ --

L'association transformatrice permettra le regroupement d'un portefeuille inégalé de technologies et de solutions d'informatique quantique - le plus complet du secteur.

Les capacités technologiques d'envergure mondiale des deux entreprises permettront de fournir des produits et des solutions d'informatique quantique avancés pour répondre aux besoins des clients en matière de calcul amélioré dans divers domaines, notamment la cybersécurité, la découverte et l'administration de médicaments, la science des matériaux, la finance et l'optimisation sur les principaux marchés industriels.

Maintien et expansion de la présence de l'équipe de développement de logiciels et d'algorithmes de Cambridge Quantum à Cambridge , au Royaume-Uni, qui restera agnostique vis-à-vis des plateformes.

La nouvelle société sera dirigée par Ilyas Khan, fondateur de Cambridge Quantum, en tant que directeur général, et Tony Uttley, de Honeywell Quantum Solutions, en tant que président. Le président-directeur général d'Honeywell, Darius Adamczyk, siégera au conseil d'administration en tant que président.

Cambridge Quantum Computing ( CQ ), leader mondial en matière de logiciels et d'algorithmes quantiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif selon lequel Cambridge Quantum s'associera à Honeywell Quantum Solutions (HQS), une unité commerciale d'Honeywell et le fabricant de l'ordinateur quantique le plus performant actuellement disponible. Honeywell est un investisseur et un partenaire commercial de Cambridge Quantum depuis 2019.

Le regroupement donnera naissance à une nouvelle société extrêmement bien positionnée pour passer à la tête de l'industrie de l'informatique quantique en offrant des solutions matérielles et logicielles avancées et entièrement intégrées, à un rythme, une échelle et un niveau de performance sans précédent sur les marchés à forte croissance du monde entier.

L'expertise des deux entreprises combinée au sein de la nouvelle société permettra de fournir des solutions aux clients du monde entier et de stimuler les avancées qui accéléreront l'adoption et l'impact de la technologie quantique dans le monde entier.

« En s'unissant pour former une nouvelle entreprise passionnante, HQS et CQ deviendront une puissance mondiale qui créera et commercialisera des solutions quantiques répondant à certains des plus grands défis de l'humanité, tout en conduisant le développement de ce qui deviendra une industrie d'un billion de dollars », a déclaré Ilyas Khan, fondateur de CQ. « Je suis enthousiaste à l'idée de diriger une entreprise qui dispose des collaborateurs les plus brillants et des meilleures technologies dans le secteur de l'informatique quantique, ainsi que des meilleurs et des plus audacieux clients. Ensemble, nous serons à la tête de l'industrie au fur et à mesure de sa croissance et de son développement, et nous serons à l'origine d'avancées tangibles, crédibles, démontrables et fondées sur la science. »

Darius Adamczyk, président-directeur général d'Honeywell, a déclaré : « La nouvelle société disposera des meilleurs talents du secteur, de l'ordinateur quantique le plus performant au monde, du premier système d'exploitation quantique qui est également le plus avancé, et d'un logiciel complet, compatible avec le matériel, qui sera le moteur de l'avenir du secteur de l'informatique quantique. La nouvelle entreprise sera extrêmement bien placée pour créer de la valeur à court terme au sein de l'industrie de l'informatique quantique en proposant l'infrastructure mondiale essentielle nécessaire pour soutenir la croissance explosive du secteur. »

Adamczyk a ajouté : « Depuis que nous avions annoncé pour la première fois qu'Honeywell se lançait dans le secteur de l'informatique quantique, en 2018, de nombreux investisseurs nous ont fait part de leur désir d'investir directement dans nos technologies de pointe à l'avant-garde de ce secteur passionnant et dynamique. Désormais, ils pourront le faire ». La nouvelle société sera le meilleur moyen pour nous d'intégrer de nouvelles sources de capitaux, diversifiées et à l'échelle, qui contribueront à notre croissance rapide. »

Fondée en 2014, Cambridge Quantum a réuni la plus grande équipe scientifique du secteur en matière d'algorithmes et de logiciels quantiques afin de réaliser des avancées majeures dans les domaines de la cybersécurité, de la finance, de la découverte de médicaments, de la science des matériaux, de l'optimisation, de l'apprentissage automatique quantique, du traitement du langage naturel, etc. Cambridge Quantum maintiendra sa présence et développera son équipe de développement de logiciels et d'algorithmes au Royaume-Uni dans ses bureaux de Cambridge, Londres et Oxford, ainsi qu'à l'étranger, aux États-Unis (Washington), en Allemagne et au Japon. CQ fonctionnera sans changement sa marque mondialement reconnue.

Honeywell a lancé son programme de développement d'ordinateurs quantiques il y a dix ans et utilise la technologie des ions piégés qui fait appel à des atomes chargés pour contenir des informations quantiques. Le System Model H1 d'Honeywell atteint systématiquement le volume quantique le plus élevé, une mesure de performance globale largement utilisée par le secteur, sur les ordinateurs quantiques commerciaux.

La nouvelle société, dont le nom sera officialisé en temps voulu, aura un accord à long terme avec Honeywell pour l'aider à fabriquer les pièges à ions critiques nécessaires pour alimenter le matériel quantique. Honeywell investira entre 270 et 300 millions de dollars US dans la nouvelle société.

Honeywell sera l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entreprise, et les actionnaires de CQ en détiendront plus de 45 %. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Cambridge Quantum et d'Honeywell. L'opération devrait être conclue au troisième trimestre 2021 et est soumise à la satisfaction d'approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.

Merrill Lynch International (« BofA Securities ») intervient en tant que conseiller financier exclusif de Cambridge Quantum, tandis que Morrison & Foerster LLP agit en tant que conseiller juridique. J.P. Morgan Securities LLC intervient en tant que conseiller financier exclusif d'Honeywell, tandis que Freshfields Bruckhaus Deringer LLP agit en tant que conseiller juridique.

À propos de Cambridge Quantum Computing

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des plus grandes entreprises d'informatique quantique, CQ est un leader mondial dans le domaine des logiciels et des algorithmes quantiques, permettant à ses clients de tirer le meilleur parti du matériel d'informatique quantique qui évolue rapidement. CQ a des bureaux au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site de CQ à l'adresse http://www.cambridgequantum.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn . Accédez au module Python tket sur GitHub .

À propos de Honeywell

Honeywell ( www.honeywell.com ) est une entreprise technologique figurant au classement Fortune 100 qui fournit des solutions spécifiques à certains secteurs, notamment des produits et services aérospatiaux, des technologies de contrôle pour les bâtiments et l'industrie, et des matériaux performants à l'échelle mondiale. Nos technologies contribuent à rendre les avions, les bâtiments, les usines de fabrication, les chaînes d'approvisionnement et les travailleurs plus connectés, pour rendre notre monde plus intelligent, plus sûr et plus durable. Pour plus de nouvelles et d'informations sur Honeywell, veuillez consulter le site www.honeywell.com/newsroom .

