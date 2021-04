Cambridge Quantum nomme le professeur Stephen Clark à la tête de l'intelligence artificielle

CAMBRIDGE, Angleterre, 12 avril 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (CQC) a le plaisir d'annoncer la nomination du professeur Stephen Clark au poste de responsable de l'intelligence artificielle. Le professeur Clark rejoint le CQC après avoir travaillé chez DeepMind, où il occupait le poste de chercheur principal et dirigeait une équipe travaillant sur l'apprentissage des langues en environnements virtuels immersifs. Il est également professeur honoraire à l'université Queen Mary de Londres.

Avant de rejoindre DeepMind, le professeur Clark a été membre du corps professoral à la faculté du département d'informatique et de technologie de l'Université de Cambridge pendant 10 ans, où il était lecteur en traitement du langage naturel. Auparavant, le professeur Clark était enseignant à la faculté du département d'informatique de l'université d'Oxford et membre du Keble College à Oxford. Il est titulaire d'un doctorat en informatique et en intelligence artificielle, diplômé de l'université du Sussex, et d'une licence en philosophie, diplômé de l'université de Cambridge (Gonville and Caius College).

Ilyas Khan, PDG de CQC, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir le professeur Clark à Cambridge Quantum en tant que doyen de notre formidable équipe scientifique. Steve est un scientifique de classe mondiale de très haut niveau, et je suis enthousiasmé par la perspective et le leadership qu'il apporte à ce moment crucial de notre développement. En tant que responsable de l'intelligence artificielle, Steve remplira notre mission qui consiste à tirer le meilleur parti du matériel d'informatique quantique au cours des premiers stades de son développement, tout en créant des applications qui concerneront l'ensemble de l'humanité lorsque les ordinateurs quantiques pourront tolérer et résister aux pannes »

Le professeur Clark a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Cambridge Quantum, une entreprise d'informatique quantique à la pointe du progrès. Je suis particulièrement heureux de raviver ma collaboration de longue date avec le professeur Bob Coecke, qui est désormais le directeur scientifique de Cambridge Quantum, et je suis impatient d'explorer le potentiel des ordinateurs quantiques dans l'IA d'une manière générale avec les remarquables équipes scientifiques de la société. Je suis également très enthousiaste à l'idée de poursuivre, voire d'accélérer, un programme de recherche sur le traitement du langage qui a débuté il y a 15 ans lorsque j'ai fait une présentation à OASIS (The Oxford Advanced Seminar on Informatic Structures), exposant le problème de la composition de représentations distribuées dans le langage, qui semble particulièrement bien adapté à une solution basée sur l'informatique quantique. »

