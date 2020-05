Câmera Térmica DERMALOG - Melhorando a segurança em asilos

- A Covid-19 mostra atualmente o quanto é importante prevenir a disseminação da infecção o tanto quanto possível. Lares de idosos e asilos estão enfrentando um sério desafio, enquanto seus funcionários estão em contato próximo com pessoas que estão particularmente em risco. Qualquer indicação de que prestadores de cuidados, visitantes ou beneficiários dos cuidados estejam mostrando sintomas da doença é significante. O provedor do asilo alemão Katharinenhof usa o detector de febre DERMALOG para melhorar sua proteção de saúde.

HAMBURGO, Alemanha, 5 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Com sua câmera de detecção de febre, a DERMALOG desenvolveu uma solução que mede a temperatura corporal rapidamente e com precisão ao se caminhar perto dela e pode significativamente reduzir o risco da disseminação da infecção em várias áreas. A Katharinenhof opera instalações de cuidados com capacidade de aproximadamente 2.500 leitos em cinco estados federais da Alemanha e recentemente começou a usar o sistema DERMALOG para proteger os funcionários e residentes da Covid-19.

Cada pessoa que entra no lar de idosos Katharinenhof am Hirschpark em Hamburgo faz a checagem de febre sem contato da DERMALOG. O sistema da empresa de biometria alemã mede a temperatura corporal dentro de um segundo, digitalizando os rostos das pessoas usando tecnologia de sensor de última geração. Caso uma temperatura mais alta seja detectada, o sistema emite um alarme. Alta precisão, mesmo de uma distância de até 2 metros, é outra vantagem da câmera. A câmera de detecção automática de febre da DERMALOG não requer qualquer pessoal operacional adicional e, como resultado, assegura segurança extra.

"Se o sistema detecta com confiança que há uma ameaça potencial ao entrar no local, ele estará verdadeiramente protegendo vidas humanas. É por isso que temos altas expectativas sobre o sistema de detecção de febre", disse Claus Heydebreck, gerente do Katharinenhof am Hirschpark.

A câmera térmica da DERMALOG foi inicialmente desenvolvida para controle de fronteiras e aeroportos. "Entretanto, as câmeras são usadas cada vez mais em lares de idosos e asilos para proteger seus residentes através da checagem de febre", disse o CEO da DERMALOG Günther Mull. Também, o sistema de detecção de febre já está em uso em mais de 40 países para acesso a lojas, escritórios, pavilhões de fábricas, quadras de esportes, locais de eventos e hospitais.

