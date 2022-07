Cameron Norrie, atleta da K-Swiss, vence David Goffin e avança para as semifinais em Wimbledon

Norrie é um atleta da K-Swiss desde 2020. "Nossa parceria com Cam começou há três anos. Apreciamos o seu estilo e abordagem de jogo para conquistar tudo que ele consegue nas quadras. No ano passado, pudemos conferir o crescimento do seu progresso e confiança a cada partida, ao iniciar 2021 classificado em décimo sétimo lugar e terminando o ano na décima posição. À medida que continuamos a investir em nossos negócios de tênis globalmente, assinar novamente com Cam para ser nosso embaixador global era uma prioridade, e estávamos muito entusiasmados e orgulhosos por Cam fazer parte de nossa equipe K-Swiss até 2024", declarou Dave Grange, presidente internacional da marca K-Swiss.

Durante as partidas, o calçado preferido de Norrie continua sendo o Ultrashot 3 da K-Swiss. O novo calçado é desenvolvido com foco no tenista competitivo, agressivo e poderoso que exige o mais alto nível de desempenho. O Ultrashot 3 oferece o máximo retorno de energia com a tecnologia de entressola Surge 7.0, além do 360 Plantar Chassis Support para movimento lateral ilimitado e do Dragguard 7.0 incorporado em uma nova sola durável com aderência e tração superiores.

Além dos calçados, Norrie também está usando as roupas recém-reformuladas da K-Swiss, a camiseta Heritage S/S e os shorts Supercharge, que são projetados de forma inovadora para adequação e função. Os materiais leves incorporados com ângulos furtivos e lateral assimétrico criam um visual aerodinâmico progressivo que redefine a clássica roupa de tênis.

Hoje, Norrie exibiu a aparência e o comportamento de um campeão. Os modelos da K-Swiss semelhantes aos que Norrie usou hoje em Wimbledon estão disponíveis em K-Swiss.com.

Sobre a K-Swiss

Desde o início, a K-Swiss foi impulsionada por um espírito empreendedor quando dois irmãos suíços se mudaram para a Califórnia para criar uma marca de calçados focada no tênis. Como ávidos esquiadores, os irmãos se inspiraram nas botas de esqui de couro para criar o tênis que apoiavam os movimentos agressivos de um lado para o outro. Lançado em 1966, o clássico K-Swiss foi o primeiro tênis totalmente em couro do mundo. Rapidamente, ele ganhou aclamação mundial e se tornou uma declaração de estilo dentro e fora das quadras, usado de forma casual em clubes de campo e da mesma forma na moda de ruas da cidade. Agora, 57 anos depois, a K-Swiss está construindo sua tradição como uma marca americana de tênis e escrevendo novos capítulos em sua história. Ao prestar uma homenagem ao trabalho árduo de nossos fundadores e à natureza competitiva do jogo que inspirou tudo isso, a K-Swiss se dedica a equipar e inspirar a próxima geração de tenistas.

