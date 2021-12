Camicado amplia e qualifica a tradicional Lista de Presentes

Além da lista de produtos para ocasiões como Casamento, Chá de Cozinha, Open House, Bodas, Chá-Bar e Minha Lista (para qualquer tipo de evento), a Camicado está oferecendo a possibilidade de os clientes criarem suas listas com base em experiências (jantares/viagens) e resgate em dinheiro. Neste caso, há incidência de uma taxa única de 3,8% sobre o valor do resgate, sem cobrança adicionais. "Antigamente, as pessoas casavam muito jovens e tinham a necessidade de montar suas casas. Hoje, muitos casais, quando decidem se unir, já possuem lares praticamente completos, então o foco passa a ser complementos, além de recursos financeiros ou até a Lua de Mel", exemplifica o gerente geral da Camicado, Natan Anaf.

Outra novidade deste serviço da marca são as Listas Prontas ou Sugestivas, opção que proporciona mais agilidade para quem não quer investir tempo escolhendo item a item, já que o cliente pode, posteriormente, converter todos os produtos recebidos em créditos para aquisição de quaisquer outros, nas lojas físicas ou no site da Camicado, que conta com um sortimento de 56 mil peças. Ao todo, são 13 Listas Prontas: três de Casamento, duas de Chá de Cozinha, duas de Open House, duas de Bodas, duas de Chá-Bar e duas de Minha Lista, atualizadas a cada três meses.

"A Lista de Presentes sempre foi um serviço rentável e estratégico para a Camicado, mas com as mudanças de perfil de consumo dos clientes e os reflexos da pandemia, sentimos a necessidade de incrementar nosso produto, ofertando uma experiência mais completa ao nosso consumidor, que pode encontrar tudo para sua data comemorativa em um único lugar", ressalta Anaf.

As melhorias na Lista de Presentes da Camicado também envolvem a plataforma de acesso online ao serviço, que está com navegação mais intuitiva, fluida e visualmente convidativa, adaptações necessárias para um consumidor cada vez mais digital. Mas aqueles que ainda preferem o formato presencial de atendimento, podem procurar qualquer uma das 119 lojas da rede espalhadas por todas as regiões do Brasil. Outro destaque é a consultoria exclusiva e personalizada online, através do whatsApp, para criar a lista e/ou resgatar os presentes. "Esse atendimento próximo e humanizado é um dos nossos grandes diferenciais", acrescenta o executivo.

Festas e encontros começam a voltar

Aos poucos, os avanços da vacinação e o controle da pandemia de Covid-19 têm permitido o retorno das festas comemorativas e reuniões de amigos em casa, movimento que a Camicado já começa a perceber. Conforme o gerente sênior de e-commerce e marketing da Camicado, Vinicius Rodrigues, desde o mês de julho, a criação de listas pelos clientes vem aumentando e está maior do que 2019, quando não havia pandemia. "Em outubro, por exemplo, verificamos um aumento de 60% na geração de listas, em comparação com o mesmo período de 2019, o que demonstra que o mercado está voltando com força e que temos uma demanda reprimida para atender". E complementa, "as pessoas querem se reencontrar e fazer os seus eventos, mesmo que mais intimistas, principalmente os casamentos, celebração que gera muita expectativa nas pessoas e que não pode ocorrer em 2020 e boa parte de 2021", analisa Rodrigues.

A Lista de Presente da Camicado pode ser criada e acessada através do site https://www.camicado.com.br/lista/home ou na loja física de preferência do cliente.

FONTE Camicado

