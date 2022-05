CAMILA CABELLO LIVRE UNE PERFORMANCE SPECTACULAIRE LORS DE LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA FINALE DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE, PRÉSENTÉE PAR PEPSI MAX®

Le spectacle, sur le thème du festival, était une célébration pour inviter à l'unité avec un mélange vibrant de couleurs, de chorégraphies et de musiciens, inspirés par l'héritage latin de Camila, et un hommage spécial rendu au carnaval de Oaxaca au Mexique. Le spectacle de 5 minutes a fait vibrer les téléspectateurs tandis que la chanteuse à succès interprétait un medley dont 'Bam Bam' et 'Señorita', avant de terminer avec son single 'Don't Go Yet' , qui a déclenché une vague d'énergie dans le stade quelques instants avant le coup d'envoi.

Marque ancrée dans le sport et le divertissement musical, Pepsi MAX est fière de présenter la cérémonie d'ouverture aux côtés de l'UEFA pour la sixième année, grâce à sa marque internationale Pepsi, qui comprend Pepsi et Pepsi MAX.

Chaque année, la cérémonie d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League présentée par Pepsi MAX offre l'un des spectacles musicaux les plus en vogue au monde et donne une performance électrisante à la finale de l'UEFA Champions League pour divertir les fans dans le stade et les téléspectateurs à la maison avant l'un des plus grands matchs de football de clubs européens. Cette année, le partenariat de la cérémonie d'ouverture avec TikTok a également permis aux téléspectateurs de visionner le spectacle en direct partout dans le monde sur le compte TikTok de L'UEFA Champions League.

À propos de Camila Cabello

Camila Cabello, auteure-compositrice-interprète, actrice et activiste d'origine cubaine, nominée à de multiples reprises aux GRAMMY® Awards, plusieurs fois Disque de diamant, repousse les limites et les frontières de la musique populaire et culturelle les unes après les autres tout en entrant dans l'Histoire. Elle a notamment émergé en tant que « première femme hispanique à obtenir la certification Diamant de la RIAA » avec son hit numéro 1 du Billboard Hot 100, « Havana » [ft. Young Thug], qui se distingue également comme « la chanson faite par une artiste féminine la plus diffusée de tous les temps ». Elle a remporté des dizaines de prix, dont deux Latin GRAMMY® Awards, cinq American Music Awards et un Billboard Music Award. En 2018, son premier album complet, Camila, s'est imposé en première place du Billboard Top 200 et lui a valu un disque de platine. Il a reçu une nomination aux GRAMMY® dans la catégorie « Meilleur album pop vocal », alors que « Havana (Live) » a été présenté dans la catégorie « Meilleure performance pop solo ». Avec le succès du single triple platine « Never Be The Same », elle a encore marqué l'Histoire en tant que « première artiste à avoir jamais produit deux singles multi-format placés numéro un, avec les deux premiers singles d'un premier album ». En 2019, elle a fait équipe avec Shawn Mendes pour « Señorita ».

Cet hymne plusieurs fois platine a été nominé pour le prix « Meilleure performance pop en duo/groupe » lors des GRAMMY® Awards. Son deuxième album studio, ROMANCE, est passé platine. Dans le sillage de cet album, elle serait la « première artiste féminine depuis Adele à occuper trois fois la première place des classements du Billboard Hot 100, Top 200, et Artist 100 ». Plus récemment, Camila a fait sa déclaration artistique la plus notable, irrésistible et inimitable à ce jour avec son troisième album studio, Familia, sorti en avril 2022.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1828185/UCL_Opening_Ceremony_presented_by_Pepsi_2022.jpg

