Caminhonetes camufladas GWM série P são vistas em mercados internacionais

As caminhonetes da série P são equipadas com o sistema de assistência de pista (Lane Keeping Assist, LKA) e advertência de saída de pista (Lane Departure Warning, LDW), assim como os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, os motoristas podem usar perfeitamente os recursos de seus celulares, que proporcionam maior versatilidade e permitem uma experiência automotiva inteligente com uso da Internet.

Na qualidade de caminhonete de assinatura global da GWM, a série P é reconhecida por seu projeto de segurança inteligente, integrando conforto e recursos inteligentes, que atendem às necessidades dos consumidores em diversos cenários de condução do dia-a-dia. Como modelo premium e convencional voltado para motoristas amadores modernos, ele se destaca da linha atual da GWM, valorizando a oferta de produtos e a competitividade da GWM nos mercados internacionais. Além disso, o design totalmente novo, a funcionalidade inteligente e os recursos de segurança redefinirão a percepção do consumidor em relação à marca.

O investimento contínuo e em larga escala em P&D é fundamental para desenvolver aplicações automotivas de alta tecnologia. A GWM dispõe de recursos avançados de P&D, que integram seu projeto e desenvolvimento de SUVs, caminhonetes e trens de força de última geração. A empresa visa criar 10 centros de P&D em sete países. Agora tem presença no Japão, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Áustria e Coreia do Sul. Com sua sede em Baoding, a marca atende a Europa, Ásia e América do Norte, desenvolvendo novos produtos conforme as exigências do mercado local e intensificando sua estratégia de internacionalização.

A GWM continua empenhada em explorar e implementar a tecnologia de direção autônoma. As tecnologias LDW e LKA da série P são as primeiras dessas tecnologias desse tipo a entrar em produção em massa. A GWM financiou dezenas de novas empresas de tecnologia para incubar e estimular novos empreendimentos autônomos. As primeiras aplicações comercializadas foram vistas recentemente.

Para oferecer um melhor atendimento aos usuários globais, a GWM implementou um sistema de produção global com cinco fábricas de veículos em Baoding, Xushui, Tianjin, Chongqing e Tula (Rússia); e também dispõe de várias bases de produção completas em construção, como parte de uma rede de produção global "11+5".

Sobre a GWM

A GWM é um fabricante de SUV e caminhonetes conhecido mundialmente. A empresa foi listada na Hong Kong Stock Exchange em 2003 e na Shanghai Stock Exchange em 2011. Com quatro marcas, incluindo HAVAL, WEY, ORA e GWM Pickup, o fabricante de carros produz tanto veículos convencionais quanto de novas energias e foca nas categorias SUV e caminhonetes. A GWM pode dar assistência independente a seus componentes principais, incluindo motores e transmissões. Em 2019, a GWM vendeu 1.058.648 veículos novos, um aumento de 1,43% ano a ano, ultrapassando a marca de um milhão pelo quarto ano consecutivo.

