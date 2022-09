CamLy Group lanceert Happy CamLy Coin utility-token om alle platforms met elkaar te verbinden

Het utility-token zal de onderdelen investeringen, CamLyLife, handel, profiel, juridisch, academie en liefdadig in het Blockchain Web3 Dapp-ecosysteem van CamLy verenigen

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 30 september 2022 /PRNewswire/ -- CamLy Group, een toonaangevend adviesbureau in Vietnam dat gespecialiseerd is in immigratie, onroerend goed en financiële investeringen, met strategische merken als ImmiCa en USHome, kondigt met trots de officiële lancering aan van de duurzame HAPPY CAMLY COINS op 29 September 2022.

De overweldigende respons bij de 'zachte' lancering, die door partners, vrienden en medialeden uit de Amerikaanse en Aziatische markten werd bijgewoond, versterkt de missie van CamLy Group en de ontvangst en haalbaarheid van de 'Happy CamLy Coins' na de officiële lancering.

De CamLy Coin, die beschikbaar is voor gebruikers over de hele wereld, is een enkele cryptovaluta en een 'utility-token' dat door het ecosysteem CamLy Blockchain Web3 Dapp loopt dat zeven onderdelen verenigt: liefdadigheid, academie, juridisch, profiel, handel, CamLyLife (een simulatiespel) en investeringen.

Met meer dan 10.000 leden van een actieve gemeenschap, de zogenoemde Global Investment Ambassadors (GIA), gebruikt het CamLy-ecosysteem de verbinding van een gedeelde economie om te helpen bedrijven te promoten, elkaar aan te vullen tot een verbonden geheel, en om een nieuw tijdperk in de mondiale economie te openen.

"CamLy Coin werkt als een bindmiddel dat alle CamLy-platforms met elkaar verenigt en de positieve groei van de GIA ondersteunt met duurzame en praktische waarden. CamLy Coin bevestigt ook CamLy's positie op de mondiale markt, terwijl het een gevoel van eenheid en gemeenschappelijke doelen over de hele wereld verspreidt", aldus CamLy Duong, oprichter en directeur van CamLy Group.

Delen en verbinden om de samenleving te verbeteren

CamLy Group benadrukt het idee van 'delen en verbinden' door vastgoedontwikkelaars over de hele wereld te verbinden en wereldwijd investeringskapitaal snel en veilig te mobiliseren, met de nadruk op de noodzaak om gemeenschappen te ontwikkelen.

De groep streeft ernaar via de ecosysteemplatforms kansen te creëren in de werkgelegenheid binnen het wereldwijde vastgoedlandschap om de economie verder te ontwikkelen en het bestaan van gebruikers te bevorderen. CamLy biedt begeleiding en training zodat de GIA's experts kunnen worden in wereldwijde investeringen in onroerend goed en hen in staat te stellen investeringskansen in potentiële markten te identificeren.

Door hun uitgebreide ervaring binnen het segment te gebruiken, blijft CamLy Group het ecosysteem ontwikkelen door geleide investeringen te faciliteren in een veiligere omgeving met gemeenschappelijke doelstellingen die door CamLy en zijn gebruikers worden gedeeld.

Op dit moment is het CamLy-ecosysteem operationeel in Vietnam, de Verenigde Staten en verschillende andere Aziatische landen, waaronder Singapore en Maleisië.

Over CamLy Group

CamLy Group is sinds 2008 een toonaangevend adviesbureau dat zich richt op Amerikaanse investeringen in onroerend goed in Vietnam met de merken ImmiCa en USHome. In de afgelopen jaren heeft CamLy Group CamLy Ecosystem Blockchain Web3 Dapp ontwikkeld, dat zeven functies integreert die overeenkomen met zeven gebieden, waaronder investeringen, CamlyLife, handel, profiel, juridisch, Academy en liefdadigheid.

