Campagne du premier anniversaire de Goboo

Deux activités principales sont prévues pour célébrer l'anniversaire. La première est « Goboo Run », un jeu en ligne pour récapituler la première année avec les utilisateurs. Les joueurs peuvent gagner des coupons jusqu'à 50 % de réduction en participant au jeu, et les 3 meilleurs scores peuvent gagner un Xiaomi Mi Pad 5, un POCO X4 Pro 5G et un 1More PistonBuds Pro, respectivement.

De plus, Goboo lancera une promotion anniversaire pour redonner aux utilisateurs fidèles. Tous les utilisateurs peuvent profiter d'un carnet de coupons d'une valeur de 15 € et obtenir un coupon de 20 € en quantité limitée, avec des coupons renouvelés tous les jours à 13 h (UTC +2). De plus, les anciens utilisateurs qui commandent pendant l'événement recevront instantanément un cadeau Goboo d'une valeur de 20 € et un carnet de coupons supplémentaire d'une valeur de 15 €, ainsi qu'une réduction de 5 % pour leur prochain achat.

Étapes importantes de la première année de Goboo

Au cours de la dernière année, Goboo a mis en place des capacités logistiques pour la couverture européenne et offre la livraison le jour suivant pour l'Espagne et l'Allemagne. Visant à devenir le premier choix des acheteurs pour l'achat de produits électroniques innovants en Europe, Goboo a intégré Xiaomi, POCO, HOTO, 1MORE et d'autres marques abordables mais de haute qualité. Pour rendre les bons produits encore plus accessibles, Goboo est allé au-delà de ses réductions et offres habituelles en s'associant à Klarna et BNP pour fournir des programmes de type « Achetez maintenant, payez plus tard », ainsi qu'un paiement échelonné allant jusqu'à 48 mois.

4 mars 2021 – 1re commande sur goboo.com

22 mars 2021 – Lancement de POCO X3 Pro

15 juin 2021 – Lancement de l'application

15 septembre 2021 – Lancement de Xiaomi Pad 5

23 septembre 2021 – Livraison le jour suivant en Espagne

11 novembre 2021 – 1er lancement de 1MORE

23 novembre 2021 – Option Pay later de Klarna mise en ligne

27 novembre 2021 – 1er lancement de Dreame

6 décembre 2021 – 1er lancement d'Imou

6 janvier 2022 – 1er lancement de HOTO

23 février 2022 – Service d'échelonnement BNP mis en ligne pour l'Espagne

2 mars 2022 – Livraison le jour suivant en Allemagne

Goboo (goboo.com) a été créée en mars 2021, en réponse à la demande croissante de produits abordables et innovants après la pandémie. Goboo s'engage à construire une plateforme de commerce électronique efficace avec une vaste sélection de marques pour fournir aux consommateurs des marchés européens des produits intelligents de qualité qui reposent sur les dernières technologies. En collaboration avec des marques et des partenaires de service de confiance dans le monde entier, Goboo améliore continuellement ses produits et services pour garantir aux clients une expérience d'achat de haute qualité et sans tracas.

SOURCE Goboo