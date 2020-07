Campanha busca alertar famílias sobre atrasos nos marcos motores do desenvolvimento infantil

"É bem comum escutarmos que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, mas não é bem assim. É preciso estar atento se o bebê está atingindo os marcos motores esperados, de acordo com as fases pré-determinadas. Atrasos nas funções motoras exigem uma investigação cuidadosa. Quando comparamos o desenvolvimento motor esperado em cada idade, com o que está sendo alcançado, é possível identificar, por exemplo, se a criança apresenta alguma condição neurológica que precisa ser investigada. Se o atraso vier associado a alguns sinais, como hipotonia (flacidez) e fraqueza, é possível se tratar de uma doença neuromuscular. A atrofia muscular espinhal (AME) é um exemplo de doença que está diretamente ligada ao atraso dos marcos motores", pondera o especialista.

Para alavancar o entendimento do tema e estimular o olhar atento, a farmacêutica, Biogen, desenvolveu a campanha "O raro também pode acontecer", que propõe dar mais visibilidade sobre a relevância de acompanhar os marcos motores do desenvolvimento infantil. "É necessário que os pais e os profissionais de saúde estejam vigilantes nessa evolução. É de extrema importância observar se a criança apresenta algum atraso ou até mesmo uma regressão, que é quando ela atinge um marco esperado, mas depois perde. Os marcos motores são fundamentais na suspeita clínica da atrofia muscular espinhal, que pode ser diagnosticada e confirmada precocemente com auxílio de teste genético. Esse olhar atento é fundamental para a identificação e contribui, fortemente, para o melhor manejo da doença e para um futuro com mais qualidade de vida", avalia Marcelo Gomes, diretor médico da Biogen.

De acordo com o especialista, os pais podem e precisam monitorar o desenvolvimento motor infantil. "Mas em caso de alguma suspeita, é necessário procurar o especialista adequado, como um neuropediatra. Quando há o diagnóstico de atrofia muscular espinhal, por exemplo, a identificação precoce permite intervenção mais eficiente, e isso, pode trazer resultados imensuráveis para a criança, sua família e toda a sociedade", conclui.

Para saber mais informações sobre a campanha, acesse: www.oraropodeacontecer.com.br

Sobre a atrofia muscular espinhal: a AME é uma das mais de 8 mil doenças raras conhecidas no mundo e afeta, aproximadamente, entre 7 a 10 bebês em cada 100 mil nascidos vivos4. É a principal causa genética de morte em crianças de até dois anos de idade5. Se caracteriza por uma fraqueza progressiva, que compromete funções como respirar, comer e andar. No Brasil, ainda não há um estudo epidemiológico que indique o número exato de indivíduos afetados pela doença. A AME é classificada clinicamente em tipos (que vão do tipo 0 ao 4), com base no início dos sinais e sintomas e nos marcos motores atingidos pelos pacientes6.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1214502/Biogen_Campanha.jpg

FONTE Biogen

