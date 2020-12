Campanha de Natal do Zapee com a Love Funk viraliza

Em dois dias, quase 20 mil usuários postaram e compartilharam vídeos da campanha com amigos e familiares

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Vídeos de dança ao som do MC Paulin da Capital dividem espaço com tipografias, mensagens de amor e de humor na campanha realizada em parceria pelo aplicativo Zapee e a produtora Love Funk. Um exemplo é o esquete da dupla Nois Faria, embalado pela voz inconfundível da MC Suh. Dá até vontade de fazer um vídeo, né? Quem curte dança vai amar essa inspiração: o Wedres Jesus escolheu o som do MC Lemos "Fé Que Vai dar Certo" e representou no passinho. Esses e outros vídeos estão viralizando e levando a iniciativa do app e da produtora para outro patamar.

Só nesta semana, a campanha obteve mais de 10 milhões de visualizações em vídeos editados com músicas das estrelas da Love Funk. E isso não é tudo. No último final de semana, em apenas 2 dias, quase 20 mil pessoas participaram do evento online, publicando vídeos com as hashtags dos MCs Lipi, Paulin da Capital, Lele JP, Lemos e Suh.

"Sabíamos que a campanha seria um sucesso porque o Zapee e a Love Funk têm um público muito fiel e apaixonado pelo funk. Mas não esperávamos um resultado tão expressivo", afirma Silvia Liu, head de conteúdo do Zapee. "Só podemos agradecer aos nossos usuários."

Se você também quer ficar por dentro da mais nova moda do Natal no Brasil, ainda dá tempo de participar. Até o dia 26 de dezembro você pode publicar vídeos com as hashtags da campanha. Basta baixar o Zapee, abrir seu perfil e começar a postar hoje mesmo. Não se esqueça de usar músicas dos MCs da Love Funk em suas edições. Depois, é só curtir e compartilhar seus vídeos com amigos e familiares.

O Zapee está disponível gratuitamente no Google Play e na App Store.

