Campanha feita pela Sanofi Consumer Healthcare estimula cidadania e leva água para região vulnerável do Amazonas

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com a campanha ''Você Compra e Enterogermina DOA", a marca Enterogermina, da divisão Consumer HealthCare (CHC) da Sanofi, realizou uma ação com o objetivo de estimular o engajamento dos consumidores e da sociedade em prol de uma causa social relacionada à infância saudável. A iniciativa proporcionou a doação de 24 filtros comunitários de água potável, Lifestraw, com alta qualidade e longa duração, para diversas regiões de São Gabriel da Cachoeira (AM), município indígena com 45 mil habitantes que possui a maior taxa de mortalidade infantil por diarreia aguda do Brasil1.

"Através de nossas pesquisas, identificamos que São Gabriel da Cachoeira (AM), era o município com maior incidência de mortalidade infantil por diarreia no país, além de ser a cidade mais indígena do Brasil. Esse projeto está levando água potável para as comunidades que mais precisam desse recurso". - Bruno Barbosa, estrategista da consultoria CAUSE, parceira da marca durante a ação Compre e Doe.

Na prática, a dinâmica da ação funcionou da seguinte forma: para cada produto Enterogermina® comprado nas redes participantes (Drogasil, Droga Raia e Pague Menos), parte das vendas foi destinada ao Estado do Amazonas, que conta com a colaboração do Proyecto Agua Segura, que forneceu os filtros e conscientizou crianças e responsáveis sobre a importância de se estabelecer hábitos sobre o consumo de água de qualidade para melhorar a saúde.

''Nossa pretensão com a campanha é engajar nossos consumidores a uma causa tão importante que é a mortalidade infantil e conscientizar que muitas famílias não possuem formas de saneamento básico, como a água potável. A Sanofi Consumer Healthcare (CHC) teve uma resposta muito positiva com esta iniciativa e Enterogermina foi o primeiro probiótico citado em reconhecimento de campanhas sociais", afirma Joaquin Ortega, Diretor de Marketing da divisão Sanofi Consumer Healthcare.

A comunicação da ''Você Compra e Enterogermina DOA" contou com site e materiais exclusivos para as redes sociais de Enterogermina®, divulgação nos pontos de venda das farmácias parceiras, além de ações especiais com influenciadores digitais engajados em causas sociais como Dani Suzuki, Camila Pitanga, Karina Bacchi, Mica Rocha, Carol Celico, entre outros. Todos os materiais de divulgação envolvidos na inciativa possuíamum QR CODE aplicado em linha com paperless, um dos pilares da Sanofi para uso consciente de materiais de impressão, de forma mais sustentável.

Ações sociais nas comunidades

A campanha "Você Compra e Enterogermina DOA" faz parte do propósito social de Enterogermina®. Desde 2020, a marca, doa filtros de água de alta qualidade e longa duração para as comunidades carentes e promove visitas educativas sobre a importância de lavar as mãos, como perceber sinais de desidratação e de que forma é possível economizar água. No último ano mais de 1.200 crianças foram beneficiadas pelo projeto no Ceará.

E este ano, em parceria com o Proyecto Agua Segura, ISA (Instituto Socio Ambiental) e FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro), estão sendo beneficiadas diretamente 18 comunidades em São Gabriel da Cachoeira (AM), além de atendidos centros de apoio ao Indígena importantes na cidade: ISA, FOIRN, Porto Queiroz e Yanomami e a CASAI. Dando apoio as comunidades indígenas do Rio Negro como um todo, impactando a sobrevivência de cerca de 5.000 pessoas dos povos desse local estratégico e beneficiando crianças de todo o território de São Gabriel da Cachoeira (AM). São povos de 23 diferentes etnias. Por exemplo: Baniwa, Baré, Desana, Dãw, Hupdah, Tukuya e Tukanu. Dezesseis é o número total de línguas faladas na região, mas apesar de suas diferenças, transmitem sempre uma mesma mensagem: a da preservação da natureza e da luta pela sobrevivência dos povos originários. Com ações como essa, Enterogermina® busca mudar essa realidade e dar às nossas crianças uma chance de um futuro melhor.

Sobre Enterogermina®

A microbiota, também conhecida como flora intestinal, desempenha funções importantes no organismo, como ajudar a digestão e absorção de nutrientes. Enterogermina® é constituído por Bacillus clausii, probiótico pronto para uso e sem sabor que possuí tripla ação, equilibra, restaura a flora intestinal e fortalece a defesa¹. Para mais informações, www.enterogermina.com.br e nosso Atendimento ao Consumidor: 0800-703-0014. 1. Uma flora intestinal equilibrada promove um ambiente desfavorável para bactérias patogênicas, promovendo a saúde intestinal. Ref: Lopetuso L et al. Bacillus clausii and gut homeostasis: State of the art and future perspectives. Exp Rev Gastroenterol Hepatol 2016;10(8):943–8; Paixão e Castro, 2016. ENTEROGERMINA® "O Bacillus clausii (probiótico) contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis". NÃO CONTÉM GLÚTEN. Leia atentamente o rótulo. Set/21.

Sobre a Sanofi

A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

Sobre São Gabriel da Cachoeira

São Gabriel da Cachoeira é o município mais indígena do Brasil: a cada 10 moradores no Município, 9 são indígenas. Ao longo de seu extenso território (109.185Km2), maior que Estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro e de mais de 92 países, encontra-se a porção mais preservada da Amazônia no Brasil e povos de 23 diferentes etnias. Arapaço, Baniwa, Barasana, Baré, Desana, Hupda, Karapanã, Kubeo, Kuripako, Makuna, Miriti-tapuya, Nadob, Pira-tapuya, Siriano, Tariano, Tukano, Tuyuka, Wanana, Werekena e Yanomami são alguns exemplos delas.16 é o número total línguas faladas na região, mas que apesar de suas diferenças, transmitem sempre uma mesma mensagem: a da preservação da natureza e da luta por sobrevivência. Em uma região com tanta riqueza natural e cultural, encontram-se grandes adversidades como a falta de saneamento, o garimpo ilegal e o desmatamento. 93% dos gabrielenses não possuem acesso à água tratada (IBGE), o que aumenta o risco de contaminações por vírus, bactérias e ocorrência de doenças. Esse conjunto de fatores ameaça a saúde e a sobrevivência dos povos da região. O município apresenta um dos piores índices de mortalidade infantil do país: 34,6 óbitos por mil nascidos vivos, um número 4 vezes maior do que o da média nacional (IBGE), e a maior incidência de mortalidade na infância por diarreia. Mesmo com uma população 145x menor que São Paulo, a segunda cidade com maior incidência média no país, São Gabriel da Cachoeira apresentou os maiores índices do país: uma média 13,7 crianças entre 0 a 5 anos faleceram por ano entre 2016-2018 (Datasus).

Sobre o Proyecto Agua Segura

É uma empresa que desenha e implementa projetos para que diferentes tipos de organizações possam gerir as suas estratégias de sustentabilidade, oferecendo soluções naturais que são geridas em conjunto com as comunidades locais, setor privado e o setor público. São especialistas em acesso, qualidade da água (WASH) e projetos de mitigação da pegada hídrica elaborados de acordo com KPIs globais e impacto na comunidade.

