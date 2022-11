CAMPANHA IGUATEMI COLLECTIONS TERÁ PINS EM DOBRO E DINÂMICA EXCLUSIVA EM RESTAURANTES E CAFÉS NO SHOPPING

Clientes Iguatemi One poderão receber um Pin a cada R$ 50 para todas as compras realizadas nas operações gastronômicas do empreendimento, incluindo praça de alimentação, restaurantes e cafés (exceto bebida alcoólica)

Até 16 de novembro, todas as compras darão direito a Pins em dobro

Os pins poderão ser trocados por presentes exclusivos de marcas europeias consagradas

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Lançada com exclusividade pela Iguatemi S.A em setembro desse ano, com desenvolvimento estratégico da L-founders of loyalty, empresa global especializada em soluções de fidelidade, a campanha Iguatemi Collections, ação de engajamento de clientes do Iguatemi One, programa de relacionamento da companhia, chega em novembro com duas novidades: até 27 de novembro, todos os clientes Iguatemi One que fizerem compras a partir de R$ 50,00 nas operações de alimentação do shopping, incluindo restaurantes e cafés, poderão resgatar seus Pins e participar da campanha.

Além disso, até 16 de novembro, todas as compras realizadas darão direito a Pins em dobro. Os clientes também ganham um tempo extra para participar da ação, que foi prorrogada até o dia 27 de novembro. As trocas podem ser feitas até 4 de dezembro.

Com essas novidades, todas as compras realizadas pelos clientes Iguatemi One até 16 de novembro renderão Pins em dobro, oportunidade para os participantes completarem suas cartelas. Além disso, o cliente receberá Pins a cada R$ 50,00 em compras de alimentação (exceto bebidas alcoólicas) na mesma nota fiscal. Entre as opções que podem ser resgatadas sempre que o cliente completar a quantidade de Pins necessária para o produto desejado, estão os da marca alemã Nachtmann, reconhecida mundialmente pela qualidade e requinte de seus itens, como copos para água, uísque e drinques, além de taças para champanhe, vinho branco, vinho tinto e uma carafe.

Além dos Pins, a campanha Iguatemi Collections também apresenta a opção de super Pins, válidos para compras a partir de R$ 1.000 e que contemplam o resgate de produtos da marca Mandarina Duck, como pochete, bolsas, mochila, malas de mão e de viagem, que são fabricados com material reciclado trazendo design italiano criativo e moderno, em estilo contemporâneo e informal (Super Pins em dobro não se aplicam).

Como participar da Iguatemi Collections. - Para obter as vantagens da campanha, os clientes devem estar cadastrados no aplicativo Iguatemi One, disponível para Android e iOS. A cada compra acima de R$ 100 reais nas lojas participantes, ou R$ 50 nos restaurantes e cafés, até o dia 27 de novembro, será possível resgatar um Pin ou mais Pins ou Super Pins (a depender do valor da compra). Para poder participar, os clientes deverão informar o CPF nos cupons fiscais.

Para trocar pelos prêmios, o(a) cliente deve escanear o cupom fiscal da compra pelo app, ir até o posto de troca no shopping participante e retirar os Pins. A troca será realizada conforme quantidade de Pins e disponibilidade dos produtos.

Para conferir todas as informações e ter acesso ao regulamento completo, acesse: https://iguatemi.com.br/iguatemicollections.

Sobre a Iguatemi

A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e 3 torres comerciais que juntos totalizam 724 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 477 mil m². Além do seu marketplace, o Iguatemi 365. A operação nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal e conta com mais de 450 marcas nacionais e internacionais de moda, casa, beleza, empório e lifestyle. A Companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.

Sobre a L - founders of loyalty

Com operação em todos os continentes, a L - founders of loyalty foi fundada pelo criador das campanhas dos selinhos - que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos, e de um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.500 anos de experiência no segmento. A empresa, que desembarcou no ano passado no Brasil, é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade.

FONTE L - founders of loyalty

