Campanha mundial oferece US$ 1 milhão para o Papa Francisco experimentar o veganismo nesta Quaresma e salvar o planeta

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma grande campanha global, apoiada por muitas celebridades, ambientalistas e cientistas, está pedindo ao papa Francisco que experimente o veganismo nesta Quaresma, para ajudar a "combater às mudanças climáticas com uma mudança de dieta". Caso o papa aceite, a Million Dollar Vegan (MDV) doará US$ 1 milhão para uma ou mais instituições sociais que o papa escolher.

Lançado internacionalmente, o desafio destaca o impacto devastador da pecuária. Ela tem mais influência sobre o aquecimento global do que as emissões de gases de efeito estufa de todos os transportes do mundo, é uma das principais causas do desmatamento e da perda de biodiversidade, além de causar sofrimento a bilhões de animais. Essas preocupações também foram levantadas pelo papa Francisco na sua carta encíclica de 2015, Laudato 'si.

Genesis Butler, ativista de 12 anos e líder da campanha, juntamente com a equipe da Million Dollar Vegan, escreveu uma carta ao papa pedindo o comprometimento dele. Nela, descreve a relação da pecuária com as mudanças climáticas, com a poluição, com a ineficiência da criação de animais, com a fome mundial, com a extinção da vida selvagem e com o sofrimento dos animais.

"A pecuária causa muito sofrimento aos animais e é uma das principais causas das mudanças climáticas, do desmatamento e da perda de espécies", diz Butler. "É um desperdício alimentarmos os animais com os cultivos que os humanos poderiam comer. Com uma população mundial em crescimento, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar tanto".

Cada pessoa que adotar o veganismo durante esse período, deixará de gerar a quantidade de CO₂ emitida em um voo entre Londres e Berlim. Além disso, se todos os católicos do planeta participarem, as emissões de CO₂ evitadas serão equivalentes as geradas pela Alemanha durante um ano inteiro.**

Na sua carta, Butler pede para se encontrar com o papa Francisco para que possam discutir o assunto.

"Estamos lançando esta ousada campanha para estimular a generosidade dos nossos líderes mundiais", explica Matthew Glover, CEO da MDV. "Por muito tempo eles não tomaram nenhuma atitude a respeito dos impactos causados pela pecuária - muitos até subsidiaram essa mesma indústria! - mas não podemos permitir que permaneçam em silêncio. Somos gratos ao papa Francisco por ter falado sobre esse assunto e é por isso que estamos pedindo a ele que experimente o veganismo nesta Quaresma, dando um exemplo de como podemos alinhar nossos princípios de compaixão com nossas ações".

A MDV está encorajando todos a experimentarem o veganismo nesta Quaresma. Baixe gratuitamente o seu Guia de Veganismo para Iniciantes em www.MillionDollarVegan.com e aproveite para assinar a petição, pedindo ao papa para experimentar o veganismo nesta Quaresma.

* Representa 14,5% de todas as emissões antrópicas de gases de efeito estufa (GEE), em comparação com as emissões de 14% de gases de efeito estufa do setor de transportes.

** Dr. Joseph Poore, da Universidade de Oxford

Apoiadores da campanha Million Dollar Vegan

Paul McCartney, Luisa Mell, Moby, Alana Rox, Joaquin Phoenix, Sonia Abrão, Christopher Von Uckermann, Ellen Jabour, Alessandra Luglio, Yann Arthus-Bertrand, Brigitte Bardot, Woody Harrelson, Evanna Lynch. Mais apoiadores serão anunciados.

Contato para a imprensa

Heather Ripley

Orange Orchard

865-977-1973

hripley@orangeorchardpr.com

Versão completa do press release, carta, imagens e vídeos disponíveis aqui .

FONTE Million Dollar Vegan

Related Links

http://www.MillionDollarVegan.com



SOURCE Million Dollar Vegan