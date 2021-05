Campanha #SigaSemPausa lança guia multidisciplinar para apoiar pacientes com doenças inflamatórias intestinais - Por Janssen

SÃO PAULO, 31 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- As doenças inflamatórias intestinais (DIIs), como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, são desafiadoras e impactam a rotina das pessoas que convivem com elas. Apesar de ainda não existir cura para elas, existem tratamentos capazes de controlar a atividade e processo de inflamação, com redução dos sintomas e retomada da qualidade de vida. Por isso, a campanha #SigaSemPausas, promovida pelo segundo ano consecutivo pela Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, traz visibilidade a estas condições com objetivo de fomentar o diagnóstico precoce e a busca por atendimento médico especializado. A iniciativa conta com o apoio científico do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil (GEDIIB).

Guia multidisciplinar para os pacientes

Os sinais físicos das DIIs refletem na saúde emocional e na alimentação, por isso a necessidade do acompanhamento multidisciplinar, além da terapia medicamentosa. Para trazer orientações nestes três pilares, a Janssen, com o apoio científico do GEDIIB, lança o Guia de Saúde Integral: Para viver por inteiro e seguir sem pausas. O material aborda: tratamento, impacto da pandemia de covid-19 na vida dos portadores de DIIs, a necessidade de uma rede de apoio, cuidados com a mente e emoções e dicas nutricionais. O guia está disponível para download gratuito no site da campanha.

"É preciso desmistificar as DIIS e empoderar os pacientes e profissionais de saúde para que identifiquem os sinais ainda no início, evitando o estágio mais avançado e as complicações. Falar abertamente sobre o problema e trocar experiências é o primeiro passo.", enfatiza o Dr. Rogério Saad, médico coloproctologista e presidente do GEDIIB.

Rede de apoio

Para quebrar o tabu em torno das DIIs, três pacientes estrelam uma série de vídeos ilustrados com suas histórias, do diagnóstico ao tratamento, mostrando como foi possível seguir sem pausas. Divulgados nas redes sociais, os episódios são um convite para troca de experiências e incentivo à busca pelo tratamento adequado. O primeiro deles está nas páginas do Facebook e Instagram da Janssen.

"Além de disseminar informação de qualidade, a campanha propõe a criação de ambiente favorável na sociedade para ouvir e acolher estes pacientes, e ajudá-los em sua jornada rumo a uma vida sem pausas de projetos, afazeres e hobbies. Com o avanço da ciência nos últimos anos, tratar as DIIs, em todos seus estágios, tornou-se possível", esclarece Fábio Lawson, diretor médico da Janssen.

