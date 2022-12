Campanha Ver Para Crer da LG convida consumidores a desfrutarem a qualidade dos produtos

Por meio da ação, a LG Electronics estimula os clientes a escolherem a marcar e confirmarem nos benefícios da melhor tecnologia do mercado

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A inteligência artificial deixou de ser um tema futurístico. Hoje ela é uma realidade e vem colaborando com outra tendência mundial: a conectividade. A LG Electronics, empresa com forte DNA ligado à inovação que reflete em todos os seus produtos, oferece soluções tecnológicas e de qualidade que encantam os consumidores. Com base na confiança de que pode entregar o melhor aos clientes, a empresa lançou, em toda a América Latina, a Campanha Ver Para Crer.

Realizada no segundo semestre de 2022, a ação desafiou os consumidores a experimentarem os produtos LG em pontos-de-venda físicos e comprovarem através do uso que a marca oferece a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, proporcionando um benefício real. Além disso, a campanha Ver Para Crer também envolveu veículos de imprensa, influenciadores e lojas online com foco nos produtos Best & Only da marca para mostrar em outros canais a performance dos produtos.

Os consumidores da LG Electronics também podem se beneficiar da tecnologia ThinQ, plataforma exclusiva disponível neste link aqui e que conecta todos os eletrodomésticos da casa, indo ao encontro das tendências do mercado. De acordo com a consultoria Fortune Business Insights, o investimento em casas inteligentes deve chegar a 622,59 bilhões de dólares até 2026 – um crescimento de 29,3% em relação a 2018.

"Desde o lançamento em 2015, o aplicativo LG ThinQ está disponível em mais de 150 países e conta com 40 milhões de membros no mundo, sendo 7,8 milhões na América Latina. O Brasil está em terceiro lugar entre os países que mais usam o aplicativo, com 1,7 milhão de afiliados, reflexo da naturalidade da população em utilizar novas tecnologias e a usabilidade do LG ThinQ, que é muito intuitivo", explica Sonah Lee, head de marketing LG do Brasil.

Com o aplicativo LG ThinQ é possível controlar e monitorar uma variedade de aparelhos de maneira fácil, personalizada e com mais eficiência, como geladeira, TV, ar-condicionado e máquina de lavar, onde quer que se esteja: no sofá de casa, no trabalho ou até no trânsito. Com a inovação, o usuário escolhe a temperatura do ar-condicionado, descobre qual o melhor ciclo para as roupas na máquina de lavar e recebe alertas sobre a troca dos filtros da geladeira, tudo na palma da mão. Para fazer parte da grande comunidade do LG ThinQ, baixe o aplicativo aqui.

