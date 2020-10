Campari dá vida à Red Passion (Paixão Vermelha) em uma nova campanha digital inspiradora

Desde o seu nascimento em 1860, a Campari tem sido uma fonte de inspiração apaixonante, graças a uma história tão rica e intensa como o próprio líquido, vista através do gênio criativo de seus fundadores. A Campari não apenas inspirou a paixão em bartenders de todo o mundo para criar obras-primas icônicas na vanguarda da cultura dos coquetéis, como o Negroni e o Americano, mas também por meio da arte e da criatividade, inspirando artistas e cineastas.

A atitude visionária e arrojada da Campari tem continuamente ampliado os limites da criatividade para ir além das normas, explorando linguagens desconhecidas da publicidade e revelando o talento de artistas, pintores e designers. A profunda afiliação da marca com o mundo criativo presenciou criações ilimitadas com nomes mundialmente famosos como Fellini e Sorrentino, para citar alguns, expressarem visualmente a paixão e a criatividade de Campari de uma forma intrigantemente evocativa.

A nova campanha Red Passion é a mais recente de uma longa série de colaborações únicas e criativas da parceria da Campari com artistas inovadores, abrangendo a expressão criativa em uma variedade de campos, da dança ao bartending, música e cinema. Mostrando como cada indivíduo seguiu sua paixão e foi além do comum Matt Lambert, um verdadeiro defensor da Red Passion na essência, desenvolveu esta série de videoclipes sugestivos onde os protagonistas assumem e abraçam sua Red Passion de uma forma perfeitamente retratada para inspirar outras pessoas.

Ao discutir os filmes, Matt Lambert diz; "Fiquei emocionado por fazer parte deste novo capítulo com a Campari e poder colaborar com artistas e personalidades que refletem um poder criativo e uma paixão tão em sintonia com os dias atuais"

Os visuais incluem explosões sugestivas de cor e emoção, retratando elementos criativos na mudança da paixão normal para a verdadeira Red Passion comovente e profunda encontrada dentro do ser humano, mostrando fotos espetaculares e música marcante.

Na minissérie, é apresentada a bartender inovadora, com visão de futuro e empreendedora Monica Berg, conhecida por suas técnicas extraordinárias de bartending e premiada com a pessoa mais influente em sua indústria em 2020. Para descrever a Red Passion, ela declara; ""É um sentimento, é uma vibe, não é necessariamente algo que você possa forçar, mas quando você a enxerga, você reconhece e simplesmente não pode ignorar!"

Em paralelo, Bendik Giske um artista e saxofonista ultraexpressivo e altamente talentoso, oferece uma performance cativante, levando seu instrumento e público a outra dimensão em sua manifestação envolvente de Red Passion.

A vanguardista e enérgica diretora Margot Bowman, que, além de figurar nos clipes curtos, também participou da atividade de bastidores, descreve seu processo criativo da seguinte maneira; "Meu processo criativo é prazeroso. Acho que o prazer é uma parte muito importante disso. Sou muito curiosa, então, tudo realmente começa com curiosidade e uma espécie de fascínio pelo mundo e pelas pessoas ao nosso redor."

MJ Harper, um artista performático e coreógrafo notavelmente gracioso e expressivo, cuja dança e linguagem corporal mexeu e comoveu pessoas de todas as esferas da vida, fala sobre Red Passion e criatividade; "O que é interessante nisso é que, dependendo de como é expresso ou não, você encontrará pessoas que são realmente ativas em sua criatividade e pessoas que são muito passivas.

A série de vídeos com cada artista faz parte de uma campanha digital mais ampla definida para orientar os espectadores em sua jornada para descobrir e abraçar sua Red Passion interior. Com Campari como um leitmotiv ao longo de todo o processo, os recursos hipervisuais dão vida à paixão em todas as suas formas e, por sua vez, fornecem interpretações lindas e metafóricas dos coquetéis Campari mais famosos. Os vídeos começarão a ser veiculados no dia 5de outubro de 2020 no YouTube, no site da Campari e no Instagram, com vídeos adicionais sendo lançados em novembro.

Francesco Cruciani, diretor administrativo de Italian Icons do Grupo Campari comentou:: "Com um rico legado e história no fomento da paixão e da criatividade, a Campari inspira e desafia constantemente as pessoas, encorajando-as a manter suas Red Passions vivas no rumo à criação. Isso era verdade no tempo de Gaspare e Davide Campari e ainda é até hoje, onde buscamos constantemente ir além do esperado. Trabalhar com o diretor Matt Lambert para oferecer seu estilo único, e com artistas como Monica, Bendik, MJ e Margot foi realmente revelador, pois vimos a Red Passion em ação, na primeira fila. Queremos convidar todos a seguir seu exemplo!"

A campanha foi idealizada pela agência de criação Wunderman Thompson, e todos os filmes foram produzidos pela Movie Magic com estratégia digital liderada porWe Are Social.

