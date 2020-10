Campari erweckt Red Passion in neuer inspirierender digitaler Kampagne zum Leben

Seit seiner Geburt im Jahre 1860 ist Campari eine Quelle leidenschaftlicher Inspiration, dank einer Geschichte, die so reich und tief wie die Flüssigkeit selbst ist, gesehen durch das kreative Genie seiner Gründer. Campari hat nicht nur die Leidenschaft von Barkeepern auf der ganzen Welt inspiriert, ikonische Meisterwerke an der Spitze der Cocktailkultur zu schaffen, wie den Negroni und den Americano , sondern auch durch Kunst und Kreativität, die Künstler und Filmemacher gleichermaßen inspirieren.

Camparis visionäre und vorausschauende Haltung hat die Grenzen der Kreativität immer wieder verschoben, um die Norm zu überschreiten, indem er unerforschte Sprachen der Werbung erforscht und das Talent von Künstlern, Malern und Designern erschlossen hat. Die tief verwurzelte Verbundenheit der Marke mit der kreativen Welt hat grenzenlose Kreationen mit weltberühmten Namen wie Fellini und Sorrentino, um nur einige zu nennen, hervorgebracht, die die Leidenschaft und Kreativität von Campari auf faszinierende Weise visuell zum Ausdruck bringen.

Die neue Kampagne Red Passion ist die jüngste in einer langjährigen Reihe einzigartiger, kreativer Kooperationen als Partner von Campari mit bahnbrechenden Künstlern, die den kreativen Ausdruck in einer Vielzahl von Bereichen, von Tanz über Bartending bis hin zu Musik und Film, umfassen. Um zu zeigen, wie jeder Einzelne seiner Leidenschaft gefolgt ist und über das Gewöhnliche hinausgegangen ist, entwickelte Matt Lambert, der im Herzen ein wahrer Verfechter der Roten Leidenschaft ist, diese Reihe eindrucksvoller Videoclips, in denen die Protagonisten in ihre Rote Leidenschaft eintauchen und sie auf eine Weise annehmen, die perfekt dargestellt ist, um andere zu inspirieren.

Zu den Filmen sagt Matt Lambert: „Ich war begeistert, Teil dieses neuen Kapitels mit Campari zu sein und mit Künstlern und Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, die eine kreative Kraft und Leidenschaft widerspiegeln, die so im Einklang mit der heutigen Zeit stehen."

Das Bildmaterial umfasst suggestive Farb- und Gefühlsausbrüche, die Kreative beim Übergang von normaler Leidenschaft zu wahrhaft ergreifender und tiefgreifender Roter Leidenschaft zeigen, die sie in sich selbst finden, und zeigt spektakuläre Aufnahmen und kraftvolle Musik.

In der Miniserie ist die bahnbrechende, vorausschauende und unternehmerisch denkende Barkeeperin Monica Berg zu sehen, die für ihre außergewöhnlichen Barkeepertechniken bekannt ist und als einflussreichste Person ihrer Branche im Jahr 2020 ausgezeichnet wurde. Um Red Passion zu beschreiben, erklärt sie: „Es ist ein Gefühl, es ist eine Stimmung, es ist nicht unbedingt etwas, das man erzwingen kann, aber wenn man es sieht, weiß man es und man kann es einfach nicht ignorieren!"

Daneben liefert Bendik Giske, ein ultra-expressiver und hochtalentierter Künstler und Saxophonist, eine durchgehend auffällige Performance, die sein Instrument und sein Publikum in seiner sich entwickelnden Manifestation von Red Passion in eine andere Dimension führt.

Die avantgardistische und energische Regisseurin Margot Bowman, die nicht nur in den kurzen Clips mitspielt, sondern auch hinter den Kulissen mitwirkt, beschreibt ihren kreativen Prozess wie folgt: „Mein kreativer Prozess ist angenehm. Ich glaube, die Freude ist ein wirklich wichtiger Teil davon. Ich bin sehr gespannt, also beginnt eigentlich alles mit Neugierde und einer Art Faszination für die Welt und die Menschen um uns herum."

MJ Harper, ein bemerkenswert anmutiger und ausdrucksstarker Performance-Künstler und Choreograf, dessen Tanz und Körpersprache Menschen aus allen Gesellschaftsschichten aufrüttelte und bewegte, sagt über Red Passion und Kreativität: „Das Interessante daran ist, dass man, je nachdem, wie man sie drängt oder nicht drängt, Menschen findet, die tatsächlich in ihrer Kreativität aktiv sind, und Menschen, die sehr passiv sind.

Die Videoreihe mit den einzelnen Künstlern ist Teil einer umfassenderen digitalen Kampagne, die die Betrachter auf ihrer Reise zur Entdeckung und Verinnerlichung ihrer Red Passion anleiten soll. Mit Campari als durchgängigem Leitmotiv erwecken die hypervisuellen Vorzüge die Leidenschaft in all ihren Formen zum Leben und bieten ihrerseits wunderschöne, metaphorische Wiedergaben der berühmtesten Campari-Cocktails. Die Videos werden ab dem 5. Oktober 2020 auf YouTube, der Campari-Website und Instagram live geschaltet, weitere Videos werden im November veröffentlicht.

Francesco Cruciani, Geschäftsführer Italian Icons der Campari Group, kommentierte dies: „Mit einem reichen Erbe und einer Geschichte, die Leidenschaft und Kreativität schürt, inspiriert und fordert Campari ständig Menschen und ermutigt sie, ihre roten Leidenschaften auf dem Weg zur Schöpfung am Leben zu erhalten. Das galt zu Zeiten von Gaspare und Davide Campari und gilt bis heute, wo wir ständig bestrebt sind, über das Erwartete hinauszugehen. Die Zusammenarbeit mit Regisseur Matt Lambert bei der Umsetzung seines einzigartigen Stils und mit Künstlern wie Monica, Bendik, MJ und Margot hat uns wirklich die Augen geöffnet, als wir Red Passion in Aktion in der ersten Reihe sahen. Wir wollen alle dazu einladen, ihrem Beispiel zu folgen!"

Die Kampagne wurde von der Kreativagentur Wunderman Thompson , entwickelt, alle Filme wurden von Movie Magic mit einer digitalen Strategie unter der Leitung von We Are Social produziert.

Wenn auch Sie Ihrer Red Passion folgen und über das Gewöhnliche hinausgehen möchten, können Sie sich die Videos campari.com/red-passion

Für weitere Informationen über Red Passion und Campari besuchen Sie https://www.campari.com und folgen Sie @campariofficial

#campari #mypassionisred

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1306420/Monica_Berg.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1306421/MJ_Harper.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1306422/Margot_Bowman.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1306423/Bendik_Giske.jpg

Video: https://youtu.be/CWUd1MGHc74

Related Links

http://www.campari.com/



SOURCE Campari