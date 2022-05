Campari estabelece o padrão para parceria oficial com o 75º Festival de Cannes

Durante todo o Festival, o Campari Lounge foi um ponto central para entrevistas da imprensa, aparições de talentos e eventos do setor dentro do prestigiado Palais des Festivals, um local icônico, com vista para o tapete vermelho. Os presentes foram convidados a descobrir e degustar o Campari, ingrediente dos coquetéis mais famosos e mais vendidos do mundo, como o icônico Negroni e o contemporâneo Campari Spritz , além de um coquetel único, servido exclusivamente no Festival de Cannes; o Red Carpet – Cannes Edition. O coquetel evoca a vibrante atmosfera mediterrânea do tapete vermelho do Festival de Cannes, e a versatilidade atemporal do Campari complementa o perfil com seu sabor amargo e cor vermelha única. Cada coquetel foi perfeitamente preparado e servido pelo Camparino na Galleria. O Camparino é o lendário bar aberto por Davide Campari na Galleria Vittorio Emanuele II de Milão em 1915.

Durante uma tarde, a Campari recebeu a Breakthrough Through The Lens, uma organização que conecta diretores que se identificam como mulheres e não-binários a financiadores, para apresentar os projetos finalistas da organização que mais tarde seriam apresentados ao setor. Além disso, Scott Feinberg apresentou uma gravação ao vivo do podcast Award Chatter com Léa Seydoux, co-apresentado por The Hollywood Reporter e SAG-AFTRA. O The Hollywood Reporter e o Women in Film and Television International organizaram um evento de coquetéis e networking com a presença de profissionais do cinema, tendo como cenário o bar da Campari. A Campari organizou entrevistas de mídia para o filme concorrente, Le Otto Montagne, e também uma série de conteúdo de vídeos com os elencos de primeira linha de filmes que estrearam no Festival de Cannes. Além da atividade de mídia, a Campari recebeu estrelas como o ator Pierfrancesco Favino e o diretor Mario Martone que estiveram em Cannes promovendo o lançamento do filme concorrente, Nostalgia.

No sábado, 21 de maio, a marca organizou uma noite memorável com a presença de estrelas como o ator e produtor, Édgar Ramírez, membro do júri do Festival de Cannes deste ano para celebrar a parceria oficial da Campari. O evento ofereceu oportunidades para os convidados descobrirem diferentes experiências e capturarem momentos que enriqueceram sua narrativa pessoal, permitindo que eles se tornassem os protagonistas. A sequência vermelha imperdível da noite continuou em uma série de momentos interativos vistos de toda a Croisette, com uma iluminação vermelha vibrante brilhando no céu.

Em uma demonstração atemporal de paixão e criatividade, a ícone global da moda Winnie Harlow fez uma aparição inconfundível no Red Carpet, seguida de uma visita ao Campari Lounge. No final da noite, a Campari trouxe sua Red Passion para a estreia mundial do filme ELVIS, da Warner Bros. Pictures, em colaboração com a Campari, no Palais Stéphanie Beach. O evento também contou com a presença de estrelas do mundo do cinema, incluindo, entre outros, o diretor de ELVIS, Baz Luhrmann, e as estrelas Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge e Alton Mason.

Julka Villa, diretora de marketing global do Campari Group, comentou: "A Campari acredita que grandes histórias vão além do habitual; cada evento realizado, entrevista concedida e coquetel servido no 75º Festival de Cannes proporcionou uma mostra atemporal de criatividade e paixão, trazendo a Red Passion para o Festival de renome mundial. Após o sucesso de nosso primeiro ano, esperamos continuar nosso legado no Festival de Cannes nos próximos anos."

FONTE Campari Group

