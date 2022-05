Campari faz um brinde à parceria oficial com o 75º Festival de Cannes

Dando continuidade ao atual legado da Campari no mundo do cinema e realizado em um local no centro de Cannes, a marca convidou cada pessoa presente a se tornar o protagonista no mundo da Campari. Os convidados da noite imperdível puderam vivenciar experiências exclusivas, e o evento podia ser visto de toda a Croisette, com iluminação vermelha vibrante brilhando no céu noturno.

A noite foi o mais recente exemplo da Campari ultrapassando os limites do que se espera e indo além da norma da narrativa. Um detalhe de destaque foi um cubo preto intrigante que convidava os hóspedes que entravam no evento a responder uma pergunta que representasse sua preferência cinematográfica, ativando um ambiente visual baseado em seu gênero favorito. Em seguida, era servido um coquetel especialmente elaborado por um mixologista oculto, que era entregue através da parede.

A relação da marca com o cinema começou nos anos 20 como uma plataforma para expressar sua "Paixão Vermelha" e criatividade de uma forma intrigante e misteriosa, incluindo uma parceria notável com Federico Fellini em um anúncio de TV em 1984. Essa rica história continuou nos últimos tempos com a Campari Red Diaries, uma série de filmes curtos com lendas icônicas da atuação e direção como Zoe Saldana, Ana de Armas e muitos outros.

Durante toda a noite, os convidados puderam saborear coquetéis Campari criados com maestria pelo Camparino in Galleria , o lendário bar aberto por Davide Campari na Galleria Vittorio Emanuele II de Milão em 1915, que agora ocupa a posição número 27 na lista World's 50 Best Bars de 2022.

Para celebrar o primeiro ano da parceria oficial, o Camparino in Galleria criou um coquetel único para ser servido exclusivamente no Festival de Cannes: o Red Carpet – Cannes Edition. O coquetel é a combinação perfeita de Campari com Espolòn Tequila Blanco, um infusão de alga marinha em Fino Sherry, Cinzano Vermouth Blanco, Wray & Nephew Overproof Rum com xarope de sal e laranja amarga, decorado com casca de laranja. O sabor fresco e as notas salgadas do coquetel evocam a atmosfera mediterrânea vibrante do tapete vermelho do festival, e a versatilidade atemporal do Campari complementa o perfil com seu sabor amargo e cor vermelha única. A Campari acredita que cada coquetel é uma criação eterna que conta uma história única, e esse coquetel conta uma história que realmente vai além do normal.

Julka Villa, diretora de marketing global do Campari Group, comentou: "Em meio à 75a edição do Festival de Cannes, o evento da Campari foi uma oportunidade interessante de convidarmos as principais figuras da indústria do cinema e entusiastas do cinema a se reunir e mergulhar em uma experiência Campari tão criativa e inovadora quanto o legado da marca no cinema. A Campari acredita que grandes histórias estão além do normal e oferecem uma exibição atemporal de criatividade e paixão, e nosso evento foi a oportunidade perfeita de trazer essa Red Passion para esse festival de cinema famoso mundialmente."

