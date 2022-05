Campari sienta las bases de su alianza oficial con el 75.° Festival de Cannes

Campari acogió a Breaking Through The Lens, una organización que conecta a las directoras de identificación femenina y no binarias con el financiamiento, en una tarde para dar a conocer los proyectos finalistas de la organización que luego se presentarían a la industria. Además, Scott Feinberg presentó una grabación en vivo del podcast Awards Chatter con Léa Seydoux, copresentado por The Hollywood Reporter y SAG-AFTRA. The Hollywood Reporter y Women in Film and Television International organizaron un cóctel y un evento de creación de redes que contó con la asistencia de profesionales del cine, con el trasfondo del bar Campari. Campari organizó entrevistas con los medios para la película en competencia Le Otto Montagne y series de contenido de video con importantes actores de las películas estrenadas en el Festival de Cannes. Además de las actividades con los medios, Campari presentó a estrellas como el actor Pierfrancesco Favino y el director Mario Martone, quienes se encontraban en Cannes promoviendo el lanzamiento Nostalgia, su película que se encuentra entre las nominadas.

El sábado 21 de mayo, la marca ofreció una noche memorable a la que asistieron estrellas como el actor y productor Édgar Ramírez, miembro del jurado del Festival de Cannes de este año, para celebrar la alianza oficial de Campari. El evento ofreció oportunidades para que los invitados descubrieran diferentes experiencias y capturaran momentos que mejoraron su propia narrativa personal, lo que les permitió convertirse en protagonistas. La imperdible secuencia roja de la noche continuó a lo largo de una serie de momentos interactivos vistos desde todo el Croisette, con vibrantes luces rojas dirigidas al cielo.

En una muestra atemporal de pasión y creatividad, no podía faltar en la alfombra roja Winnie Harlow, ícono global de la moda, seguida de una visita al Campari Lounge. Más tarde esa noche, Campari llevó su Pasión Roja al estreno mundial de la película ELVIS de Warner Bros. Pictures en colaboración con Campari, en Palais Stéphanie Beach. El evento también contó con la asistencia de estrellas del mundo cinematográfico como Baz Luhrmann, director de ELVIS, y estrellas como Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge y Alton Mason, entre otras.

Julka Villa, directora de Marketing Global de Campari Group, comentó: "Campari cree que las grandes historias van más allá de lo habitual; cada evento organizado, cada entrevista realizada y cada cóctel servido en el 75.o Festival de Cannes ofreció una exhibición atemporal de creatividad y pasión, llevando su Pasión Roja al Festival de renombre mundial. Tras el éxito de nuestro primer año, esperamos con ansias continuar nuestro legado en el Festival de Cannes durante los próximos años".

FUENTE Campari Group

