Campari stößt auf die offizielle Partnerschaft mit dem 75. Festival de Cannes an

In Anlehnung an das Vermächtnis von Campari in der Welt des Kinos und in einem Veranstaltungsort im Herzen von Cannes lud die Marke jeden Gast ein, zum Protagonisten in der Welt von Campari zu werden. Die Gäste des unverzichtbaren Abends wurden mit einer Reihe einzigartiger Erlebnisse verwöhnt, die von der gesamten Croisette aus zu sehen waren, wobei die rote Beleuchtung in den Nachthimmel strahlte.