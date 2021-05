Campeonato Football for Friendship eWorld Championship: Jogadores de mais de 200 países competem em equipas mistas

Para a semifinal qualificaram-se as equipas "Argali", "Abutre Quebra-osso", "Arminho" e "Íbis de Poupa", com crianças de 19 países diferentes. O campeonato Football for Friendship eWorld Championship de 2021 é realizado no formato digital, no simulador multijogador "Football for Friendship World" (F4F World) especialmente desenvolvido para o F4F, estando disponível gratuitamente em 27 idiomas para MS Windows, Apple MacOS, Android e iOS.

O sorteio público dos oito grupos das 32 equipas, das equipas internacionais da amizade, teve lugar já no fim de abril. Rapazes e raparigas de mais de 200 países puderam candidatar-se à participação ou foram propostos pelas respetivas academias de futebol nacionais.

As equipas internacionais da amizade usam nomes de espécies ameaçadas, como "Aligátor Chinês", "Corvo de Pernas Vermelhas" ou "Tubarão-Negro". Esta tradição foi introduzida pela primeira vez em 2018 para chamar a atenção para a ideia de proteção do ambiente e da biodiversidade, no âmbito do projeto.

Com o mote "Uniting friends – uniting the world", as crianças prepararam-se bem previamente para o campeonato Football for Friendship eWorld Championship de 2021, no campo internacional da amizade, sob orientação de formadores experientes e jovens treinadores.

Entre 15 e 23 de maio também trocaram ideias sobre os nove valores do F4F, em workshops e outros formatos online: amizade, igualdade, equidade, saúde, paz, dedicação, sucesso, tradições e honra.

Sobre o Football for Friendship:

O F4F existe desde 2013. É organizado pela Gazprom e apoiado pela UEFF, FIFA e UNO. Nos últimos oito anos de jogo, participaram no programa cerca de 15 000 crianças e jovens de 211 países e regiões. Foi distinguido com mais de 60 prémios nacionais e internacionais nas áreas da responsabilidade social, desporto e comunicação.

FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

