Campeonato Mundial de Supercross da FIM apresenta novo logotipo na divulgação da identidade da marca global

Inspirado no passado e direcionado para o futuro, o logotipo oficial e as cores serão sinônimo do principal Campeonato Mundial de Supercross nos próximos anos

QUEENSLAND, Austrália, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A SX Global, empresa australiana de esportes e entretenimento que lidera o Campeonato Mundial de Supercross da FIM (WSX), divulgou hoje um novo logotipo e elementos de marca que caracterizarão visualmente o Campeonato Mundial de Supercross nas mentes dos torcedores nos próximos anos.

A direção de design foi liderada pela diretora da Cochrane Entertainment, Thea Jeanes-Cochrane, em nome da SX Global e em parceria com a Pangea Creative, uma agência líder em design de automobilismo com sede em Londres. A nova identidade da marca é marcada por uma paleta de cores enérgica e ousada, destacada pelo laranja ardente e o cinza carvão; com um design estético que remonta à cultura clássica do automobilismo e o impulsiona com uma sensibilidade de design contemporânea e moderna. A linguagem de design dinâmica e neotérica servirá como persona visual definitiva do campeonato da WSX, ao mesmo tempo em que criará uma linha vívida que liga o campeonato e as rodadas do International Grand Prix, juntamente com uma ampla gama de pontos de contato de marketing e promocional com os consumidores.

O logotipo e os elementos da marca da WSX são fundamentados na geometria do supercross, apresentando um sistema visual de formas e ângulos que exigem os recursos e elementos mais reconhecidos das pistas de supercross. Ângulos pontiagudos e curvas fluidas transportam através dos contornos visuais de seções e curvas duplas, triplas e fechadas, todos ligados para criar uma identidade visual simples, mas poderosa e autêntica.

A criação do novo logotipo da WSX e a identidade da marca são os mais recentes em uma série de esforços de desenvolvimento contínuos que continuarão a elevar e solidificar o Campeonato Mundial de Supercross da FIM. O campeonato contará com uma estrutura altamente exclusiva, com um nível incomparável de suporte financeiro para as equipes, incluindo o financiamento inicial para cada equipe que concedeu uma licença, taxas de aparência a cada rodada e logística e suporte de frete. O WSX contará com os prêmios mais robustos de campeonato da história do esporte, com um total de USD$ 250.000 em disputa em cada rodada.

O novo logotipo do Campeonato Mundial de Supercross da FIM e sua estética de design foram apresentados por meio de um vídeo espetacular de 40 segundos que pode ser visto AQUI.

Para mais informações, notícias e anúncios sobre o Campeonato Mundial de Supercross da FIM, acesse wsxchampionship.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1845951/FIM_WSX_Logo_Logo.jpg

FONTE SX Global

SOURCE SX Global