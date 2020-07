Camper accélère son développement produit avec Centric PLM™

Camper − une marque de chaussures dans l'ère du temps, implantée sur l'île de Majorque, en Espagne −, a été créé en 1975. Depuis l'origine, ses modèles ont toujours été conçus et développés à Inca, au cœur de la campagne majorquine. Aujourd'hui dirigée par la quatrième génération de la famille Fluxa, la marque créée près de 500 modèles chaque saison – à l'origine de plus de quatre millions de paires de chaussures chaque année –, et a posé le pied aux quatre coins du monde, avec des boutiques dans plus de 40 pays.

Juan Enrique Jiménez Esquitino, directeur de la planification de l'approvisionnement de Camper, explique que la marque utilisait autrefois un logiciel obsolète, inadapté au secteur de la chaussure, et avait cruellement besoin d'une plateforme capable de suivre et de fournir une vue à 360° du développement de ses produits, du concept initial à la mise sur le marché.

« Nos données produit étaient stockées dans une multitude de fichiers Excel. Nous faisions beaucoup d'allers et retours avec nos fabricants, car nous n'avions aucune maîtrise de l'état d'avancement de nos produits, ni des coûts effectifs des matières premières. »

Aujourd'hui, avec le déploiement rapide – quatre mois – de Centric PLM, sa simplicité de maintenance et sa souplesse exceptionnelle, Camper a réduit ses délais de développement, mutualisé les données produit, optimisé le contrôle qualité et l'ensemble des étapes du développement. Ce référentiel unique lui offre une meilleure précision des coûts et anticipation des marges, ainsi que des données fiables, fournies en temps réel, au service de la planification stratégique.

De plus, ce déploiement a été opéré juste après une refonte complète de l'organisation de Camper. Centric PLM a fortement contribué à accompagner cette transition en offrant une vue à 360° des nouveaux processus et de l'attribution des différents rôles.

« Nos équipes disposent aujourd'hui d'un accès immédiat à des données précises et fiables, pour travailler plus vite et plus efficacement », ajoute-t-il. « Avec Centric PLM, Camper a propulsé sa croissance tout en préservant la qualité de ses produits, gage de sa réputation. »

Depuis 2013, Centric PLM fait partie intégrante de l'activité quotidienne de Camper. La marque envisage d'élargir l'emploi de la solution, en l'étendant à ses fournisseurs hors des frontières espagnoles et en la mettant au service de sa croissance internationale.

Comment Camper a-t-elle obtenu une vue à 360° et optimisé sa croissance avec Centric PLM ?

