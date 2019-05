Campercontact: Smart-ijs Belgische Camperlocatie van het jaar 2019

SOESTERBERG, Nederland, 23 mei 2019 /PRNewswire/ -- Camperaars hebben Camperlocatie Smart-ijs uitgeroepen tot de Belgische camperlocatie van het jaar 2019. Dit is een prijs van Campercontact, een van Europa's grootste camperplaatsenplatforms. De camperlocatie in het Vlaamse Wingene scoort met een 9,1 het hoogst op Campercontact.com.

Camperlocatie Smart-ijs met ruimte voor maximaal zes campers ligt bij een ijssalon en bistro en wordt vooral gewaardeerd vanwege de kleinschaligheid, de voorzieningen en de zeer vriendelijke eigenaren. Ook de rustige omgeving, het West-Vlaamse polderlandschap, wordt erg gewaardeerd.

Tweede en derde plaats

Op de tweede plaats eindigt Camerplocatie Le Palis in de Belgische provincie Luxemburg. Deze camperlocatie in het Waalse Rochehaut scoort gemiddeld 8,8. De derde plaats gaat naar camperlocatie Nolleke's Winning in Belgisch Limburg. De gemiddelde score van deze camperlocatie is eveneens een 8,8, maar er zijn iets minder reviews.

Campercontact reikt de prijs Camperlocatie van het jaar uit om de kwaliteit van overnachtingsplaatsen voor camperaars te verbeteren. In totaal zijn er in België bijna 360 camperlocaties die camperaars kunnen vinden op de website en de app van Campercontact. Om kans te maken op deze prijs, dient de camperlocatie in het jaar voorafgaand aan de uitreiking (2018) minimaal vijftien beoordelingen te hebben gehad op Campercontact.com. De camperlocatie met de hoogste gemiddelde beoordeling wint de prijs en mag één jaar lang de titel Camperlocatie van het jaar dragen.

Overige Europese winnaars camperlocatie van het jaar 2019

Nederland: Skop'nboer Erve Benneker in Overdinkel, Overijssel.

Duitsland: Camperlocatie Brauerei Biberach in Roggenburg-Biberach, Beieren.

Italië: Agricampeggio Terra e Sogni in Bardolino, Veneto.

Frankrijk: Aire Municipale du Moulin a Tan in Champagne Ardenne.

Spanje: La Puebla de Cazalla in Andalusië.

Over Campercontact en de NKC

Met ruim 29.000 camperlocaties in meer dan 50 landen, is Campercontact een van Europa's grootste platforms voor camperlocaties. Maandelijks gebruiken 175.000 camperaars de app. Campercontact is opgezet voor én door camperaars, waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om locaties toe te voegen en reacties, foto's, video's en beoordelingen te plaatsen.

Campercontact is onderdeel van de NKC, Europa's grootste camperclub. Als vereniging behartigt de NKC de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto.

Kijk voor meer informatie op www.campercontact.com en www.nkc.nl.

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie):

Download de foto's via deze link: https://photos.app.goo.gl/2Avt4PMxWEifNBMb9

SOURCE Campercontact