Campos do Jordão recebe nesta sexta-feira líderes e autoridades no 18º Fórum Empresarial LIDE

SÃO PAULO, 3 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Nesta sexta-feira, dia 05, o 18º Fórum Empresarial LIDE reúne cerca de 300 líderes e as principais autoridades do País pela primeira vez em Campos do Jordão (SP). O evento, que ocorre no Campos do Jordão Convention Center a partir das 08h30, é reconhecido como o maior e mais importante encontro corporativo do País. O tema central do Fórum será "O Novo Brasil" e suas discussões irão abordar temas nacionais de relevância, como a reforma da Previdência, emprego, educação, meio ambiente, segurança e capitalização dos Estados.

Participarão das plenárias nomes de peso como os ministros Paulo Guedes (Economia), Ricardo de Aquino Salles (Meio Ambiente) e Ricardo Vélez Rodríguez (Educação); os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP) e o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ); os governadores Eduardo Leite (PSDB/RS), Ibaneis Rocha (MDB/DF), João Doria (PSDB/SP), Ratinho Júnior (PSD/PR), e Ronaldo Caiado (DEM/GO); o senador Major Olímpio (PSL/SP) e a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, entre outros.

A abertura do evento estará a cargo do governador paulista; do prefeito de Campos do Jordão, Frederico Guidoni (PSDB); da presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna; e do chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan. No primeiro painel, das 9h às 10h, dedicado às "Perspectivas de Desenvolvimento Social para Transformação do Brasil", haverá exposição dos ministros Salles e Vélez com moderação do jornalista William Waack. Já no segundo painel, das 10h às 11h, Paulo Guedes falará sobre a "Retomada do Desenvolvimento e do Emprego" com participação de Octavio de Lazari, presidente do Bradesco, e Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, como debatedores.

No terceiro painel, das 11h30 às 12h30, vão palestrar Alcolumbre e Maia, seguido de debate com Joice Hasselmann e Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, sobre a "Nova Previdência: a Retomada que Pode Mudar o Brasil?". Uma das novidades desta edição do Fórum Empresarial LIDE, no período da tarde, das 15h às 17h30, dois grupos de governadores – o primeiro deles, formado por Caiado, Ratinho Jr. e Rocha, e o segundo, por Leite e Doria, – compõem o quarto e último painel para discutir a "Segurança e Capitalização dos Estados".

Entre 17h30 e 18h, Furlan e Waack farão uma síntese dos debates, encerrando o evento que também será transmitido ao vivo pela TV LIDE (tvlide.com.br). "Estamos comprometidos em contribuir para o desenho de um novo Brasil, com mais investimento, oportunidades, empregos, saúde, educação, pujança e menos diferenças", salienta o chairman do LIDE.

A 18ª edição do Fórum Empresarial LIDE conta com a presença de grandes marcas. O evento tem patrocínio de AMIL, BRADESCO, BRAGA NASCIMENTO & ZILIO, BTG PACTUAL, CSN, GRUPO VAMOS, MRV, XP INVESTIMENTOS. Apoio de BASF, GOCIL, MULTIPLAN, GRUPO SAVOY, VOLKSWAGEN. Participação especial de APAS SHOW, ATHIÉ WOHNRATH, DELTA AIRLINES, IT'S INFORMOV, MICROSOFT, NELSON WILIANS, SKY e SOUZA CRUZ. Participação de ICON AVIATION e VITACON. Colaboração de ABRAINC, ACCENTURE, BEMIS, BOSCH, UNIMED, D'OR CONSULTORIA, GRUPO LEMOS PASSOS, GRUPO MAUBISA, INNOVA, KIA MOTORS, OTIMA, RIBERBALL, RV ÍMOLA, SAPORE, SAMSUNG e VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS. BAND NEWS FM, ESTADÃO, ISTOÉ, ISTOÉ DINHEIRO, PR NEWSWIRE, PROPMARK, RÁDIO BAND AM, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE e TV LIDE são mídia partners. Os fornecedores oficiais são 3 CORAÇÕES, CHANDON, CDN COMUNICAÇÃO, CHRIS AYROSA, COCA-COLA FEMSA BRASIL, ECCAPLAN, ECOSIMPLE, FORMAG'S, GRUPO SÃO FRANCISCO, IMG ACADEMY, JÓIA BERGAMO, MINALBA, MISTRAL, RCE DIGITAL, TRACK, UPS, VINCI e Y&R.

