CAN Optimizer de SafeRide Technologies libère la valeur des données fournies par les véhicules connectés

TEL AVIV, Israël, 9 septembre 2019 /PRNewswire/ -- SafeRide Technologies , la première entreprise de cybersécurité pour l'automobile à proposer une solution multicouche de détection des anomalies par des méthodes déterministes et heuristiques et de prévention des menaces, a annoncé aujourd'hui que CAN Optimizer, son logiciel révolutionnaire de compression des données basées sur l'apprentissage automatique, qui est destiné aux véhicules connectés, a été validé par plusieurs fabricants d'équipement d'origine (OEM) et fournisseurs de niveau 1 et qu'il peut désormais être produit.

Les données CAN des véhicules renferment une immense valeur inexploitée pour la surveillance de l'état du véhicule, la maintenance prédictive, l'optimisation des performances du véhicule, l'analyse du comportement du conducteur, pour ne citer que cela. Les solutions télématiques traditionnelles recueillent peu d'informations sur les véhicules et s'appuient sur une puissance de calcul restreinte. Par conséquent, les OEM reçoivent des informations limitées et filtrées sur leurs flottes, ce qui se traduit par des performances d'exploitation qui laissent à désirer.

Bien que le téléchargement des données CAN brutes dans le cloud puisse permettre des services de données avancés, le processus consomme une quantité importante de bande passante et de stockage coûteux. S'appuyant sur des études de cas des clients, CAN Optimizer de SafeRide diminue considérablement la bande passante nécessaire en réduisant la taille des données de 96 %. CAN Optimizer offre une performance de compression six fois supérieure à celle de toute autre solution disponible sur le marché.

« Les solutions télématiques existantes utilisent des plans de données à faible bande passante et fournissent des capacités de données limitées aux fabricants d'équipement d'origine et aux gestionnaires de flotte », a déclaré Yossi Vardi, PDG et cofondateur de SafeRide. « CAN Optimizer augmente considérablement la valeur des solutions télématiques existantes sans qu'il soit nécessaire de modifier le matériel, tout en conservant le même coût de données, voire en le réduisant. »

La bibliothèque de CAN Optimizer a été intégrée et validée sur plusieurs jeux de puces télématiques de pointe, dont STMicroelectronics Telemaco3P, et elle n'a consommé qu'une fraction de la puissance de traitement et de la mémoire disponibles de ces dispositifs.

SafeRide va présenter CAN Optimizer, ainsi que vSentry™ - sa solution de cybersécurité multicouche - à l'occasion de l'IAA New Mobility World qui se tiendra à Francfort du 10 au 15 septembre. Nous vous invitons à vous rendre sur le stand E3102 dans le hall 5.0 pour en savoir plus et bénéficier d'une démonstration.

SafeRide Technologies est le fournisseur de vSentry™, la solution de cybersécurité multicouche à la pointe du secteur, destinée aux véhicules connectés et autonomes, qui allie une solution de sécurité de pointe basée sur la méthode déterministe avec une technologie révolutionnaire de profilage de l'IA et de détection des anomalies pour assurer une sécurité à l'épreuve du temps et faciliter des services axés sur les données. SafeRide fournit aux fabricants d'équipement d'origine, aux exploitants de flottes de véhicules et aux sous-traitants automobiles la détection précoce et la prévention des cyberattaques. Elle aide ainsi à rendre l'exploitation plus efficace, éviter les dommages financiers, prévenir la perte de réputation et sauver des vies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.saferide.io

