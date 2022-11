Canadá divulga seu Relatório da Nova Safra de Trigo de 2022

WINNIPEG, MB, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A cada outono, os agricultores trabalham contra o relógio para colher suas safras de trigo. Cabe, então, à equipe técnica da Cereals Canada e à Comissão Canadense de Grãos (CGC) avaliar a qualidade da safra e fornecer as informações aos clientes globais de cereais canadenses por meio de um relatório da nova safra, lançado em conjunto.

Dean Dias, CEO da Cereals Canada, e Doug Chorney, Comissário-Chefe da Comissão Canadense de Grãos, apresentam o Relatório da Nova Safra de Trigo de 2022 O Relatório da Nova Safra de Trigo de 2022 foi divulgado em 23 de novembro (CNW Group/Cereals Canada) O Canadá tem excelente qualidade em todas as classes de trigo (CNW Group/Cereals Canada)

"O Relatório da Nova Safra de Trigo fornece aos nossos clientes dados técnicos sobre o que eles podem esperar da safra do ano", afirma Dean Dias, CEO da Cereals Canada. "O relatório de 2022 foi divulgado hoje, e temos o prazer de compartilhar que o Canadá tem excelente qualidade em todas as classes de trigo".

Uma alta proporção da safra de trigo de 2022 recebeu as duas melhores classificações, com alto teor de proteína em todas as classes do trigo canadense.

Mais de 90% da safra de CWRS (Canada Western Red Spring) foi classificada como N.º 1 e N.º 2, com teor de proteína superior à média.

80% da safra de CWAD (Canada Western Amber Durum) foi classificada como N.º 1 e N.º 2, com teor de proteína superior à média.

Mais de 90% da safra de CPSR (Canada Prairie Spring Red) foi classificada como N.º 1 e N.º 2, com bom teor de proteína.

99% da safra de CESRW (Canada Eastern Soft Red Winter) foi classificada como N.º 2 ou superior, com índice de queda consistente e excelente qualidade.

Após as condições de seca que reduziram a produção canadense de trigo em 2021, a produção de 2022 voltou com volumes acima da média. Este ano, o Canadá cultivou 34,7 milhões de toneladas de trigo, um aumento de 55% em relação ao ano anterior.

"A agricultura canadense fornece cereais consistentes, sustentáveis e de alta qualidade para ajudar a reforçar a segurança alimentar nacional e internacional", diz Dias.

O Relatório da Nova Safra é preparado e apresentado em parceria com a CGC, membros da cadeia de valor, e comissões provinciais de produtores. Neste outono, a Cereals Canada recebeu amostras de avaliação da colheita de nove exportadoras de grãos. A CGC analisou amostras fornecidas por produtores no oeste do Canadá, enquanto o trigo de Ontário foi analisado pela Grain Farmers of Ontario.

Nas próximas semanas, o Relatório da Nova Safra de Trigo 2022 será compartilhado pessoalmente, quando uma delegação representando a cadeia de valor dos cereais viajará para mais de 15 países na Ásia, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.

"É importante manter nossos clientes em todo o mundo informados sobre a qualidade que podem esperar ao tomar suas decisões de compra", acrescenta Dias. "A qualidade do trigo canadense continua ótima".

Acesse Cereals Canada — Relatório da Nova Safra de 2022 para saber mais sobre a Nova Safra de Trigo de 2022 do Canadá e baixar um Resumo da Safra de 2022.

ASSISTA: Dean Dias, CEO da Cereals Canada, e Doug Chorney, Comissário-Chefe da Comissão Canadense de Grãos, apresentam o Relatório da Nova Safra de Trigo de 2022

A Cereals Canada é a associação industrial nacional, sem fins lucrativos, que representa a cadeia de valor dos grãos de cereais canadenses. Valorizamos o relacionamento e trabalho com o governo e as partes interessadas para oferecer informações técnicas oportunas e especializadas, e oferecer a melhor experiência para o cliente. Estamos empenhados em apoiar a cadeia de valor dos cereais canadenses, incluindo agricultores, exportadores, desenvolvedores, processadores e nossos clientes em todo o mundo, com foco no comércio, na ciência e na sustentabilidade.

