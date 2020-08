Canada leidt internationale ISO-workshop over veilige cannabisproductie

De Standards Council of Canada en UL slaan handen ineen om te helpen bij het opzetten van richtlijnen voor de oprichting van een ISO technisch comité voor cannabis

TORONTO, 4 augustus 2020 /PRNewswire/ -- De vraag naar medische en recreatieve cannabisproducten neemt sterk toe met een geschatte waarde tot USD 103,9 miljard in 2024. Gezien de snelle groei van deze sector en de uitdagingen wat betreft de veiligheid en duurzaamheid van gebouwen, locaties, faciliteiten en bedrijven die cannabis verwerken, zal Canada een internationale ISO-workshop leiden om richtlijnen op deze vlakken te ontwikkelen.

Canada zit in een unieke positie om wereldwijd thought leadership te bieden op basis van de initiatieven die tot nu toe zijn genomen om de veiligheid en duurzaamheid aan te pakken in samenspraak met toezichthouders, overheden en belanghebbenden in de sector sinds de legalisering van cannabis voor medisch en recreatief gebruik in 2018.

"Canada's ervaring in de benadering van unieke overwegingen wat betreft cannabisproductie heeft geleid tot een oproep uit de sector en toezichthouders om ervoor te zorgen dat gebruik wordt gemaakt van best practices om risico's voor gezondheid en veiligheid van werknemers, medische hulpverleners en het grote publiek te beperken", zegt Chantal Guay, CEO, Standards Council of Canada. "SCC is trots te mogen samenwerken met UL om deze internationale discussie te faciliteren tijdens ISO en richtlijnen te ontwikkelen voor de markt wereldwijd."

"UL kijkt ernaar uit samen te werken met SCC om Canada en de wereldgemeenschap te ondersteunen bij de ontwikkeling van richtlijnen voor opkomende sectoren zoals gelegaliseerde cannabis", zegt Joseph Hosey, vice-president en algemeen directeur van UL Canada. "Om zowel in Canada als op wereldniveau succes te hebben, hebben bedrijven een reproduceerbaar model nodig om ze te helpen hun werknemers, faciliteiten en consumenten te beschermen. We hebben met een aantal belangrijke spelers gesproken die werken aan premiummerken en zij geven aan dat de veiligheid van hun activiteiten en producten cruciaal is."

De workshop start in november 2020 en behandelt drie afzonderlijke onderwerpen: veiligheid van cannabisfaciliteiten, apparatuur en olie-extractie; veilige verwerking bij cannabisfaciliteiten, operations en vervoer en goede praktijkrichtlijnen voor de productie van cannabis. Het doel van de workshop is om richtlijnen te publiceren en deze in te dienen bij ISO als basisdocumentatie voor de oprichting van een ISO technisch comité voor cannabis. Ga naar deze site voor meer informatie over de internationale workshop.

Over SCC

De Standards Council of Canada (SCC) is een Crown corporation (overheidsinstelling) die de ontwikkeling van standaarden faciliteert en het gebruik van deze standaarden aanmoedigt om de concurrentiepositie en het welzijn van Canada te verbeteren. Het bevordert de deelname van Canadezen aan standaardisatie-activiteiten om er zeker van te zijn dat Canada aan tafel zit om de standaarden van morgen te helpen vormen. Als nationale accreditatie-instantie van Canada, accrediteert het instanties voor conformiteitsbeoordeling volgens internationaal en nationaal erkende standaarden. SCC accrediteert tevens organisaties die standaarden ontwikkelen en deel uitmaken van het standaardisatiesysteem van Canada.

Over UL

UL draagt bij aan het scheppen van een betere wereld door wetenschap toe te passen om uitdagingen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid aan te pakken. We rekenen op vertrouwen door veilige inzet van innovatieve nieuwe producten en technologieën. Iedereen bij UL deelt de passie om de wereld veiliger te maken. Al ons werk, van onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling van standaarden tot testen en certificering en het aanbieden van analytische en digitale oplossingen, draagt bij aan een betere wereld. Bedrijven, industrieën, overheden, regelgevende instanties en het grote publiek geven ons hun vertrouwen zodat ze slimmere beslissingen kunnen maken. Ga voor meer informatie naar: UL.com. Ga voor meer informatie over onze non-profit-activiteiten naar: UL.org.

Perscontact:

Nadine James

Standards Council of Canada | Conseil canadien des normes

613 238-3222, ext. 462

[email protected]

www.scc-ccn.ca

Steven Brewster

Corporate Communications

UL

+1.415.577.8851

[email protected]

www.ul.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

Related Links

http://www.ul.com



SOURCE UL