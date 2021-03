Canada Life Reinsurance annonce un accord de longévité de €4,7 milliards d'euros avec Athora Netherlands

DUBLIN, 18 mars 2021 /PRNewswire/ -- Canada Life Reinsurance a le plaisir d'annoncer qu'elle a récemment conclu un accord à long terme de réassurance longévité avec Athora Netherlands, couvrant €4,7 milliards d'euros de passif en vigueur et 104 500 polices d'assurance en versement et différé.

Jeff Poulin, chef mondial de Canada Life Reinsurance, affirme que cet accord est un autre exemple de la force de Canada Life Reinsurance en tant que partenaire pour les transactions de réassurance longévité à l'échelle mondiale.

« Nous sommes heureux de renforcer et de développer notre relation avec Athora Netherlands grâce à cet important accord de réassurance », a déclaré Poulin. « Cela démontre notre capacité à collaborer avec nos partenaires pour répondre à leurs besoins de réassurance et à adapter nos solutions à leurs besoins au fil du temps. »

Canada Life Reinsurance offre aux assureurs, aux réassureurs et aux caisses de retraite du monde entier une gamme de solutions novatrices de gestion des risques et des capitaux pour les risques liés à l'assurance-vie, à l'assurance-maladie et à l'assurance non-vie.

À propos de Canada Life Reinsurance

Canada Life Reinsurance offre à ses clients des solutions de réassurance pour les assurances vie et maladie, les rentes et les assurances IARD par l'intermédiaire de ses bureaux aux États-Unis, au Canada, en Irlande, aux Bermudes et à la Barbade. Canada Life Reinsurance est une division de la Canada Life Assurance Company et de certaines de ses filiales et sociétés affiliées. La Canada Life Assurance Company est une filiale de Great-West Lifeco Inc. Pour en savoir plus, visitez le site canadalifere.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une holding international de services financiers qui détient des intérêts dans les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Life, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. Fin 2020, nos entreprises comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations avec des conseillers et des milliers de partenaires de distribution, le tout au service de plus de 30 millions de relations clients dans ces régions.

Great-West Lifeco et ses sociétés détiennent environ $2 000 milliards de dollars canadiens d'actifs consolidés sous administration au 31 décembre 2020 et sont membres du groupe de sociétés Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, visitez le site greatwestlifeco.com.

