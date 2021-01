Canada Nickel signe un protocole d'accord avec Glencore Canada pour l'utilisation potentielle du concentrateur et du site métallurgique de Kidd

TORONTO, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Canada Nickel Company Inc. (« Canada Nickel » ou « TheCompany ») (TSXV: CNC) (OTCQB: CNIKF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un protocole d'accord non contraignant (« MOU ») avec Glencore Canada Corporation (« Glencore ») afin d'examiner l'utilisation potentielle du concentrateur Kidd et du site métallurgique (« Met Site ») de Glencore à Timmins, Ontario, pour le traitement et la transformation des matériaux extraits du projet Crawford Nickel-Cobalt Sulphide (« Crawford »), détenu à 100 % par Canada Nickel. Crawford est situé à 40 km au nord des exploitations de Glencore.

« La possibilité d'utiliser la capacité excédentaire et l'infrastructure existante sur le site de Kidd Met offre la possibilité de permettre un démarrage plus rapide, plus simple et à plus petite échelle de Crawford à un coût d'investissement nettement inférieur, tandis que la société continue à autoriser et à développer le projet à bien plus grande échelle. Compte tenu de la possibilité de ce changement important dans la portée du démarrage du projet, la publication de l'évaluation économique préliminaire (EEP) sera reportée à la fin du mois de mars 2021 pour permettre l'intégration de cette option, si elle est retenue », a déclaré Mark Selby, président et directeur général de Canada Nickel.

Canada Nickel a réalisé une première évaluation de haut niveau et va maintenant procéder à une étude détaillée sur la possibilité d'améliorer la capacité excédentaire du concentrateur Kidd et/ou d'utiliser les infrastructures existantes sur le site de Kidd Met pour le broyage et le traitement ultérieur des concentrés de nickel-cobalt et de magnétite qui devraient être produits à Crawford. Si l'étude aboutit à un résultat positif pour les deux parties, celles-ci poursuivront de bonne foi les négociations en vue d'un accord contraignant. Le protocole d'accord MOU est non exclusif.

Cette étude détaillée devrait être terminée d'ici la fin mars 2021. Ausenco Engineering Canada Inc. (« Ausenco »), actuellement consultant principal pour l'évaluation économique préliminaire de Crawford en cours, a été engagé pour soutenir l'évaluation des installations du site Kidd Met.

À propos des exploitations Kidd

Située à Timmins, Ontario, Glencore Canada Corporation exploite les sites d'activités de Kidd, qui comprennent le site métallurgique et la mine de Kidd (Kidd Mine).

Le concentrateur est situé sur la propriété du site métallurgique de Kidd (Kidd Met Site). Le site Kidd Met se trouve à 27 km à l'est de Timmins, Ontario, au sein des cantons de Hoyle et Matheson, dans les limites de la ville de Timmins. Construit en 1966 et ayant subi de nombreuses améliorations au fil des ans, le concentrateur traite actuellement du minerai métallique pour produire des concentrés de cuivre et de zinc. L'installation a une capacité nominale de 12 500 tonnes journalières et est entièrement autorisée avec des permis de prélèvement et de rejet d'eau et de stockage de résidus épais. Le site dispose d'un service ferroviaire entrant et sortant via l'Ontario Northland Railway.

À propos de Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. fait avancer la prochaine génération de projets de sulfure de nickel-cobalt pour fournir le nickel et le cobalt nécessaires à l'alimentation des marchés à forte croissance des véhicules électriques et de l'acier inoxydable. Canada Nickel Company a déposé dans plusieurs juridictions les marques NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTM et poursuit le développement de procédés permettant la production de produits en nickel, cobalt et fer sans carbone. Canada Nickel offre aux investisseurs un levier pour le nickel et le cobalt dans des juridictions à faible risque politique. Canada Nickel est actuellement ancré par son projet phare Crawford Nickel-Cobalt Sulphide, qu'il détient à 100 %, au cœur du prolifique camp minier de Timmins-Cochrane. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.canadanickel.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » en vertu de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, le potentiel du projet de nickel-sulfure de cobalt de Crawford, le calendrier de réalisation de la transaction proposée, les plans stratégiques, y compris les résultats futurs de l'exploration et du développement, et les objectifs d'entreprise et techniques. Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Les facteurs susceptibles d'affecter le résultat sont, entre autres : les prix futurs et l'offre de métaux, la demande future de métaux, les résultats des forages, l'incapacité à réunir les fonds nécessaires pour engager les dépenses requises pour conserver et faire progresser la propriété, les facteurs environnementaux (connus et inconnus), les incertitudes générales en matière commerciale, économique, concurrentielle, politique et sociale, les résultats des programmes d'exploration, les risques de l'industrie minière, les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, l'incapacité à obtenir les autorisations réglementaires ou des actionnaires, et l'impact des perturbations liées à la COVID-19 sur les activités commerciales de la société, notamment sur ses employés, ses fournisseurs, ses installations et les autres parties prenantes. Rien ne garantit que ces informations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements à venir pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder trop de confiance aux informations prospectives. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont données à la date des présentes et sont basées sur les opinions et estimations de la direction et sur les informations dont elle dispose à la date des présentes. Canada Nickel décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Mark Selby, président et directeur général, téléphone : 647-256-1954 Courriel : [email protected]

