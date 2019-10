Cancer DU SEIN : l'hormonothérapie a un impact plus important que la chimiothérapie sur la qualité de vie des femmes Recherche menée à Gustave Roussy

PARIS, 9 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Une analyse de la cohorte CANTO publiée aujourd'hui dans la revue Annals of Oncology vient bousculer les idées reçues sur l'impact que peuvent avoir l'hormonothérapie et la chimiothérapie sur la qualité de vie des femmes atteintes d'un cancer du sein. Contrairement à ce qui est communément admis, à deux ans du diagnostic, l'hormonothérapie, traitement extrêmement efficace contre le cancer du sein, a un impact plus long et plus délétère sur la qualité de vie notamment celle des femmes ménopausées, les effets négatifs de la chimiothérapie étant plus transitoires. À l'heure où les recommandations internationales sont de prescrire une hormonothérapie pendant 5 à 10 ans, il est important de proposer une prise en charge aux femmes qui développent des symptômes sévères liés aux traitements antihormonaux et d'identifier celles qui pourraient bénéficier d'une désescalade thérapeutique.

Ces travaux ont été dirigés par le Dr Inès Vaz-Luis, oncologue spécialiste du cancer du sein et chercheur à Gustave Roussy au sein du laboratoire « Identification de nouvelles cibles thérapeutiques en cancérologie » (Inserm/Université Paris-Sud/Gustave Roussy).

« Cette analyse de la cohorte CANTO démontre pour la première fois que les traitements antihormonaux n'ont pas un impact plus faible que la chimiothérapie sur la qualité de vie des femmes. Bien au contraire, la détérioration de la qualité de vie, qui se déclare au diagnostic, persiste deux ans après alors que l'impact de la chimiothérapie est plus transitoire » détaille le Dr Vaz-Luis

Dans cette étude, les chercheurs ont mesuré au moment du diagnostic, à un an puis à deux ans la qualité de vie de 4 262 patientes atteintes d'un cancer du sein localisé (stade I à III). Le traitement de ces patientes était composé de chirurgie et pour certaines de chimiothérapie et/ou de radiothérapie. Environ 75-80 % d'entre elles prenaient ensuite une hormonothérapie pendant au moins 5 ans. L'équipe de recherche a utilisé un outil qui évalue la qualité de vie générale des patients atteints de tout type de cancer (EORTC QLQ-C30) couplé à un outil de mesure plus spécifique de la qualité de vie dans le cadre du cancer du sein (QLQ-BR23).

Il est observé pour l'ensemble de la population étudiée une dégradation globale de la qualité de vie deux ans après le diagnostic. Cette détérioration est plus importante chez les patientes ayant reçu de l'hormonothérapie, surtout après la ménopause. A contrario, l'impact de la chimiothérapie est plus important sur la qualité de vie des femmes non-ménopausées, particulièrement sur la détérioration des fonctions cognitives.

https://doi.org/10.1093/annonc/mdz298

