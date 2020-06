Candela anuncia aprobación del Ministerio de Salud de Canadá para dos nuevos tratamientos ginecológicos para la plataforma láser CO2RE®

MARLBOROUGH, Massachusetts, 17 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Candela Corporation, una empresa líder mundial de dispositivos de estética, anunció hoy que el Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada) ha aprobado el láser CO 2 RE®, la primera estación de trabajo del mundo de CO 2 totalmente integrada, para el tratamiento del síndrome genitourinario en la menopausia (SGM) y para la incontinencia urinaria por estrés (IUE) en mujeres adultas.

El láser CO 2 RE, una única plataforma de CO 2 equipada con 6 clases de tratamiento y múltiples piezas de mano personalizadas, está indicado para uso en 10 especialidades médicas, incluso dermatología, estética y ginecología. El láser CO 2 RE con la pieza de mano Intima y módulos proporciona a los profesionales una solución ginecológica simple y eficiente para el tratamiento del introito, el canal vaginal y los genitales externos.

"La salud genitourinaria de las mujeres ha sido un área descuidada en la medicina que ha provocado que las mujeres sufran en silencio. Me enorgullece el trabajo que se está realizando para desarrollar nuevos tratamientos para trastornos vaginales y urinarios", dijo la Dra. Macrene Alexiades, Ph.D., fundadora y directora del Dermatology and Laser Surgery Center of New York (Centro de Dermatología y Cirugía de Láser de Nueva York). "Las aprobaciones canadienses del láser CO 2 RE para las indicaciones de síndrome genitourinario en la menopausia e incontinencia urinaria por estrés son importantes avances en el acceso a tratamientos que tienen un impacto positivo sobre las mujeres y su calidad de vida".

El láser CO 2 RE ofrece a las mujeres para quienes no están indicadas las terapias hormonales o tópicas (o no pueden o no desean realizarlas) una opción de tratamiento alternativo para los síntomas asociados con el SGM. Para las mujeres que padecen de IUE, el láser CO 2 RE proporciona una alternativa mínimamente invasiva a la terapia física para la rehabilitación del suelo pélvico y opciones más invasivas en forma de intervención quirúrgica.

"En Candela, nos dedicamos a cambiar vidas a través de la innovación de soluciones basadas en energía que permiten el tratamiento de muchas afecciones dermatológicas, incluso las ginecológicas", afirmó Geoff Crouse, CEO de Candela. "Las aprobaciones canadienses del láser CO 2 RE para los tratamientos para SGM y IUE son prueba de nuestro compromiso con esta misión. Estamos orgullosos de haber presentado una opción clínicamente probada, no quirúrgica y sin hormonas para las mujeres y los profesionales que las tratan".

"Esta aprobación es un hito muy emocionante para la salud de las mujeres", dijo la Dra. Karen Desrosiers, certificada por la junta en obstetricia/ginecología del Moncton Hospital en Moncton, Nuevo Brunswick, Canadá. "Si bien más del 50% de las mujeres menopáusicas experimentan síntomas de SGM y el 35% de las mujeres se ven afectadas por la IUE, muchas no hacen tratamiento, lo que provoca una disminución en la calidad de vida. La investigación clínica continua sobre los resultados positivos obtenidos con el tratamiento con dispositivos basados en energía y la posterior aprobación de tratamientos ampliados por parte de los organismos regulatorios mejorarán el acceso de las pacientes a estos procedimientos ginecológicos que cambian la vida".

La aprobación del Ministerio de Salud para los dos tratamientos se basa en una amplia investigación clínica en más de 100 publicaciones revisadas por pares publicadas en todo el mundo desde 2001. El metaanálisis de 3 estudios que evalúan el uso del láser CO 2 RE con la pieza de mano Intima para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal confirmó que el 100% de las pacientes evaluadas en el período de seguimiento de tres meses observaron importantes avances en el índice de salud vaginal (ISV) en comparación con el valor de referencia con una mejora promedio de 9.5 ± 3.3 (P < 0.001) luego de tres tratamientos. Los resultados clínicos también sugirieron mejoras significativas en los síntomas adicionales asociados con el síndrome genitourinario en la menopausia, incluso picazón, sensación de ardor y dispareunia. Un estudio revisado por pares que evalúa la eficacia del uso del láser CO 2 RE para el tratamiento de la incontinencia urinaria por estrés y la gravedad de la incontinencia urinaria mostraron mejoras significativas en la gravedad de la IU (p=0.0035) luego del segundo tratamiento.

